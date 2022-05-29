Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek - Son Dakika
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Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek

29.05.2022 13:23
Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek

Yıkım çalışmaları iktidar ile muhalefet arasında tartışma yaratan Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalara dokunulmayacağı ve restore edileceği bildirildi. Yeni adıyla "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi" olacak alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde yarın Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanları dikilecek.

ÇOCUK VE YAŞLILAR BAHÇESİNİN KEYFİNİ SÜRÜP YÜRÜYÜŞ YAPABİLECEK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda fethi temsilen içinde 40-50 yaşında olanlarında da bulunduğu 145 bin 300 ağaç dikilecek. Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.

2 BİN KİŞİLİK SEYİR KAPASİTELİ SPOR ALANI YAPILACAK

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak. Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.

TÜM BİNALAR KALACAK VE RESTORE EDİLECEK

10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak. Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek.

Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek. Bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek. Millet bahçesinde bulunacak müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ ŞEHİR PARKI OLACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak. Öte yandan yarın açılışın gerçekleştirileceği alan ve oluşturulan örnek bahçe görüntülendi.

Örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı. Etkinlik alanına ise sahne, basın tribünü, katılımcıların temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri platformlar kuruldu.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! İşte tüm detaylar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! İşte tüm detaylar İstanbul'u fetih coşkusu sardı İstanbul'u fetih coşkusu sardı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek - Son Dakika
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