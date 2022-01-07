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ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İzmir Caddesi'ndeki işletme sahipleriyle görüştü - Son Dakika

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İzmir Caddesi'ndeki işletme sahipleriyle görüştü

07.01.2022 12:27
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İzmir Caddesi'ndeki işletme sahipleriyle görüştü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İzmir Caddesi'ndeki işletme sahipleriyle bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İzmir Caddesi'ndeki işletme sahipleriyle bir araya geldi.

ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kızılay İzmir Caddesi İş Adamları Derneği temsilcileri ile Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantıda bir araya gelerek, İzmir Caddesi ve çevresinde ticari hareketliliği arttıracak faaliyet ve projeler hakkında görüştü. Kent merkezlerinin canlanmasında kültür ve sanat ekonomisinin etkili olduğunu kaydeden Yılmaz, bölgedeki ticari faaliyetlerin artırılması açısından İzmir Caddesi ve çevresinde yer alan eski tiyatro ve sinemaların yenileme-düzenleme projeleriyle Ankara'ya yeniden kazandırılabileceğini ifade etti. Yılmaz, "İzmir Caddesi ve çevresini konserlerin, festivallerin düzenlendiği, imza günlerinin yapıldığı, sokak sanatçılarının performans sergilediği aktif mekanlara dönüştürelim. Hem kent kültürünü hem de ticareti canlandıralım" dedi.

"Yayalaşma ticari hareketliliği artırıyor"

Kızılay ve çevresindeki yoğun araç trafiğinin ticari faaliyetleri etkilediğini kaydeden Yılmaz, yayalaşmanın arttığı bölgelerde ticaretin yüzde 60'lara varan oranlarda artış sağladığına dikkati çekti. Yılmaz, "Yayalaştırma çalışmalarıyla trafiksiz, egzoz dumanından arınmış, karbon nötr caddelerde alışveriş deneyimini yaşatarak, arzuladığımız ticari hareketlenmeyi yakalayabiliriz" diye konuştu.

Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kızılay'da yılbaşı için yaptığı hazırlıkların ve iyileştirme çalışmalarının ticareti hareketlendirdiğini kaydetti. Ticari cazibesini kaybeden bölgelerde rekabet edebilmek için farklı olmak gerektiğini de belirten Yılmaz, "Aynı ürünü satarak rekabet etmek yerine kentin tarihi kişileri, olayları, mekanları üzerinden Ankara aidiyeti temelinde ticari ürünler üretilmeli. Kentin markalaşması için önce kent değerleri vurgulanmalı" dedi.

Yılmaz, bölgenin turistlerin ilgisini çekecek, kent simgelerinden oluşan hediyelik eşyaların merkezi olması çalışmalarının da gündemlerinde olduğunu ifade etti. Yılmaz, iletilen talep ve görüşlerle ilgili belediyelerle de iletişim halinde kalarak çalışmaları takip edeceklerini söyledi.

Kızılay İzmir Caddesi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yavuz, Kızılay bölgesinde son dönemde gerçekleştirilen düzenleme, iyileştirme çalışmaları ve yılbaşı dekorasyonlarının ticari hareketliliği arttığını belirtti. - ANKARA

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İzmir Caddesi'ndeki işletme sahipleriyle görüştü

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Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İzmir Caddesi'ndeki işletme sahipleriyle görüştü - Son Dakika
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