ATO Başkanı Gürsel Baran, Macaristan Büyükelçisi'ni ziyaret etti

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis'i ziyarette bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyaret, Macaristan Büyükelçiliği Konutu'nda gerçekleşti.

Baran, büyükelçiyle Schengen vizesi başta olmak üzere, iki ülkenin yatırım ve ticari ilişkilerini ilgilendiren konuları ele aldıklarını belirtti.

Büyükelçinin vize konusundaki engellere çözüm üretmek için reel sektör temsilcileriyle görüşmeler yürüttüklerini aktardığını ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükelçi, iki ülkenin ve iki ülke insanının ekonomik ve sosyal ilişkilerdeki yakınlığına dikkati çekerek, belirli bir süre, sermaye ve ticaret hacmine sahip olan işletmelerin temsilcilerine, ticari amaçla yapacakları seyahatlerde vize kolaylığı sağlanması için çalışma yürüttüklerini anlattı. Vize verdiklerinde de ilk giriş ülkesinin Macaristan olmasına dikkat edeceklerini söyledi."

Taraflar arasında ticaretin 4 milyar dolara yaklaştığını ve karşılıklı yatırımların ivme kazandığını bildiren Baran, "Büyükelçi, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ilettiği konuşmasında, ticari ilişkilerin daha sağlıklı işleyebilmesi için bir Türk kamu bankasının Macaristan'da şube açmasını beklediklerini ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.