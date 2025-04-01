Ankara, Uçuş HUB'ı Olma Yolunda - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara, Uçuş HUB'ı Olma Yolunda

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara, yurt içi ve uluslararası uçuşların HUB'ı olarak konumlanabilecek güçlü bir merkez" dedi.

01.04.2025 13:05
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara, yurt içi ve uluslararası uçuşların HUB'ı olarak konumlanabilecek güçlü bir merkez" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın sahip olduğu coğrafi, stratejik, ekonomik ve lojistik üstünlüklere değinerek, Başkent'in yurt dışına direkt uçuşlarda HUB olarak konumlanmasının ülke ve Başkent ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

"Ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir hamle olacak"

Başkent Ankara'nın son yıllarda sanayi, ticaret ve turizm alanında önemli gelişmeler kaydederek, ticaret ve sanayinin de merkezi haline geldiğini ifade eden Baran, "Ankara, Anadolu'nun kalbinde, havayolu, karayolu ve demiryolu bağlantılarının kesişim noktasında yer alıyor. Başkent'in coğrafi, stratejik, ekonomik ve lojistik olarak sahip olduğu avantajlar, HUB olarak konumlanmasına uygun şartlar sunuyor. Yıllık 30 milyon yolcu kapasitesine sahip, Avrupa standartlarında hizmet veren Esenboğa Havalimanı, taşıma ve lojistikte en güçlü yönümüzü oluşturuyor. Modern havalimanımız, karayolu ve hızlı tren bağlantılarımız, üretimde, ticarette ve turizmdeki potansiyelimizle, gerek yurt içi gerekse uluslararası uçuşlarda HUB olarak konumlanmaya en uygun merkez durumundayız. Ankara'yı HUB olarak konumlandırmak, hem Başkentimiz, hem de ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir hamle olacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm hükümet üyelerimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankara, Türkiye'nin ihracatında öncü şehirlerden biri"

Ankara'nın sanayi, ticaret, turizm ve üniversiteleriyle önemli bir merkez durumunda olduğunu kaydeden Baran, "Halihazırda, 20 bini yabancı olmak üzere 330 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 21 üniversitesi, ülke içi tüketime ve ihracata yönelik üretim yapan 13 Organize Sanayi Bölgesi, 10 sanayi sitesi, 13 teknoloji geliştirme, 152 Ar-Ge, 36 tasarım merkezi bulunan, önde gelen savunma sanayi şirketlerine ev sahipliği yapan Ankara, Türkiye'nin ihracatında öncü şehirlerden biri. 2024 yılı ihracatı 15 milyar doları bulan Ankara'nın, çevresindeki illerle birlikte değerlendirildiğinde ticaret ve turizm açısından muazzam bir potansiyeli var. Ankara'nın HUB olarak konumlanması, ekonomiye ivme kazandırarak, kalkınma sürecimize olumlu katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Ekonomik açıdan ülkemize de Başkentimize de güç katacaktır"

Yönetim olarak göreve geldikleri günden bu yana Başkent'ten yurt dışına direkt uçuşlar konusunu sürekli gündemde tuttuklarını vurgulayan Baran, "Pandemi öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın desteğiyle Başkent'ten yurt dışına direkt uçuşlar konusunda önemli mesafe kat etmiştik. Pandemiyle birlikte, uçuş sayılarında gerileme söz konusu oldu. Gerek siyaset, gerek ekonomi alanında dünyada önemli bir role sahip ülkemizin, yönetim merkezi Ankara'nın, HUB olarak konumlanması hem stratejik hem de ekonomik açıdan ülkemize de Başkentimize de güç katacaktır" ifadelerine yer verdi.

Baran, çevre il ve ilçelerden de Ankara'nın yurt dışı uçuşların HUB'ı olması yönünde taleplerin kendisine iletildiğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ankara, Uçuş HUB'ı Olma Yolunda - Son Dakika

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