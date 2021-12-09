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ATO'dan SUT'ta güncelleme talebi - Son Dakika

ATO'dan SUT'ta güncelleme talebi

09.12.2021 23:03
ATO'dan SUT'ta güncelleme talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, maliyetlerin yükselmesi ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan ödeme miktarlarının güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, maliyetlerin yükselmesi ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan ödeme miktarlarının güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu, Komite Meclis Üyeleri Kürşat Ramazan Özdemir ve Necmettin Din ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. ATO Meslek Komiteleri'ne kayıtlı sektörlerin sorunları ile çözüm önerilerinin bulunduğu dosyayı Bakan Bilgin'e sunan Baran, ATO üyelerinin gündeminde yer alan konuları da aktardı. Ziyarette asgari ücret konusuna değinen Baran, çalışanların yaşam şartları altında ezilmesini istemediklerini ancak işverenlerin ödeme gücünün sınırları olduğunu ifade etti. Baran, "Hem çalışanlarımızı memnun edecek hem de işverenlerimizin ödeme güçlüğü içine düşmeyeceği bir rakamın asgari ücret olarak belirlenmesini istiyoruz. İşletmelerimizin devamlılığı açısından devletimizin desteği çok önemli. İşverene asgari ücret desteğinin artırılarak devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Yatırım yapan, sermayesini ortaya koyan ve istihdam sağlayan işverenlere işçi-işveren davaları söz konusu olduğunda önyargılı yaklaşıldığını anlatan Baran, bu davalarda zamanaşımı süresinin 5 yıldan 2 yıla indirilmesi önerisinde de bulundu.

"Saatlik çalışma konusunda mevzuat çıkartılması gerekir"

21 üniversitenin bulunduğu Ankara'da yaklaşık 300 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğünü belirten Baran, "Gençlerimizin hem bütçelerine katkı hem de zamanlarını iyi değerlendirebilmeleri açısından saatlik çalışma konusunda mevzuat çıkartılması gerekir. Saatlik çalışma, belirli saatlerde ve günlerde iş yoğunluğu yaşayan otel, lokanta, kafe gibi sektörlerimizin de ihtiyacı" diye konuştu. Baran, esnek ve uzaktan çalışma konularının da düzenlenmesi taleplerini iletti.

"ATO üyelerinin de görüşleri alınsın"

Baran, ATO'nun sağlık sektörüne malzeme ve hizmet sağlayan üyelerinin mevcut koşullar altında maliyetlerin yükselmesi ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle zor günler yaşadığını, SUT kapsamında belirlenen bedellerin piyasa koşullarında ciddi bir biçimde yetersiz kaldığını anlattı. Baran, yüksek standartlarda hizmet veren diyaliz merkezlerinin ücretleri başta olmak üzere SUT kapsamına giren ödemelerin güncellenmesini talep etti. Baran ayrıca, SUT bedellerindeki artışla ilgili çalışma yapılırken sektörde faaliyet gösteren ATO üyelerinin de görüşlerinin alınmasını istedi.

ATO üyelerinin taleplerini dinleyen Bakan Bilgin, SUT bedellerini güncelleyecek Çalışma Grubu toplantısına ATO'dan temsilcilerin çağrılarak, görüşlerinin alınması talimatını verdi. - ANKARA

ATO'dan SUT'ta güncelleme talebi
ATO'dan SUT'ta güncelleme talebi

Asgari Ücret, Gürsel Baran, Ankara, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan SUT'ta güncelleme talebi - Son Dakika Ekonomi


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