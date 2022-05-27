ATO, Konur Sokak'ı cazibe merkezi haline getirmek için harekete geçti - Son Dakika
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ATO, Konur Sokak'ı cazibe merkezi haline getirmek için harekete geçti

27.05.2022 11:13
ATO, Konur Sokak'ı cazibe merkezi haline getirmek için harekete geçti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO'nun 40 No'lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri ve Kızılay Konur Sokak'ta faaliyet gösteren ATO üyesi işletme...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO'nun 40 No'lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri ve Kızılay Konur Sokak'ta faaliyet gösteren ATO üyesi işletme temsilcileriyle bir araya gelerek, bölgede ticari hareketliliği artıracak faaliyet ve projeler hakkında üyelerin taleplerini dinledi.

ATO üyeleriyle Kızılay Konur Sokak'ta faaliyet gösteren bir kafenin bahçesinde bir araya gelen Yılmaz, hizmet sektörünün ekonominin yüzde 72'sini oluşturduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisinin kalbi olan hizmet sektörüne gereken önemi göstermeliyiz. Ankara için Kızılay çok mühim bir bölge. Ankara Ticaret Odası olarak bu bölgedeki işletme sahibi üyelerimizin kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde hak ve menfaatlerini savunmak ve sorunlarına çözüm önerileri üretebilmek için çalışıyoruz. Konur Sokak ve çevresini cazibe merkezi haline getirerek, buradaki ticareti yeniden canlandırabilmek için adım atma gayretindeyiz" diye konuştu.

"Hizmet sektörü konusunda eğitim alan gençleri bu işletmelerde çalışması için destekleyebiliriz"

Kızılay bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin kadın istihdamı konusunda önemli bir paydaya sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, "Kızılay'da kadın işletmecilerin ve kadın çalışanların ağırlıklı olduğu işletmeler mevcut. Kadın istihdamına ne kadar değer verirsek ekonomik açıdan o kadar doğru bir yolda ilerlemiş oluruz" dedi.

Kızılay bölgesindeki işletmelerin gençlere istihdam sağlamak açısından da fayda sağlayabileceğini ifade eden Yılmaz, "Hizmet sektörü konusunda eğitim alan gençleri bu işletmelerde çalışması için destekleyebiliriz" diye konuştu.

Toplantıda, pandemi sürecinden çok fazla etkilendiklerini dile getiren işletme temsilcileri ise bölge için çözüm önerilerini şu şekilde sıraladılar:

"Daha önce sokakta gerçekleştirilen sanat etkinliklerinin yeniden düzenlenerek, kültürel faaliyetlerin artırılması. Kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelere denetim yapılarak gerekli cezaların verilmesi, sokak ışıklandırmalarının yapılarak, sokakların güzelleştirilmesi konusunda düzenlemelerin yapılması. Akşam saat 21.00'dan sonra güvenliğin artırılması. Otopark işletmelerinin çalışma saatlerinin uzatılması ve otopark ücretlerinin düzenlenmesi. İşletme çalışanlarının gece geç saatte evlerine rahatlıkla dönebilmeleri için toplu taşımada gece seferi saatlerinin uzatılması, Pandemi sürecinde zor günler geçiren işletmelere kesilen cezalarda ödeme sürelerinin uzatılması."

Toplantının ardından ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Konur Sokak'ta faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti. - ANKARA

ATO, Konur Sokak'ı cazibe merkezi haline getirmek için harekete geçti
ATO, Konur Sokak'ı cazibe merkezi haline getirmek için harekete geçti

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Kaynak: İHA

Halil İbrahim Yılmaz, Kızılay, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO, Konur Sokak'ı cazibe merkezi haline getirmek için harekete geçti - Son Dakika


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