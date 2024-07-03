ATSO Başkanı Ali Bahar: Enflasyonda beklenen gerileme başladı - Son Dakika
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Ekonomi

ATSO Başkanı Ali Bahar: Enflasyonda beklenen gerileme başladı

ATSO Başkanı Ali Bahar: Enflasyonda beklenen gerileme başladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, enflasyonda uzun süredir beklenen gerilemenin başladığını, Temmuz ve Ağustos verilerinde iyileşmenin hız kazanacağını kaydetti. Bahar, enflasyonun yüzde 50'nin altına inmesinin birkaç ay içinde, yıl sonunda ise yüzde 40 civarına gerilemesinin beklendiğini belirtti. Ayrıca, rezervlerde hızlı ve güçlü bir iyileşme olduğunu ifade eden Bahar, iş dünyası ve vatandaşların TL varlıklara geçmeye başladığını ve yabancı yatırımcıların da TL'ye yönelmeye başladığını söyledi. Bahar, dezenflasyon sürecinin en zor dönemine girildiğini vurgulayarak, ekonomi yönetimine herkesin yardımcı olması gerektiğini ve kalıcı çözümden yana olduklarını dile getirdi.

03.07.2024 15:18
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar Haziran enflasyonunu değerlendirerek, enflasyonda uzun süredir beklenen gerilemenin başladığını, Temmuz ve Ağustos verilerinde iyileşmenin hız kazanacağını kaydetti. Haziran ayında tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 olduğunu ifade eden Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aylık bazda son 13 ayın en düşük düzeyine inen enflasyon yıllık bazda yönünü aşağı çevirdi. Haziranda enflasyonda düşüş olması uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. Veriler beklentilerden bir parça daha iyi geldi. Temmuz ve Ağustos aylarında iyileşmenin hızlanması, birkaç ay içinde enflasyonun yüzde 50'nin altına inmesi, yıl sonunda ise yüzde 40 civarına gerilemesi bekleniyor."

Rezervlerde hızlı ve güçlü iyileşme

Enflasyonla mücadele ederken uygulanan para politikası araçlarının etkilerinin gecikmeli olarak hissedildiğini dile getiren Başkan Bahar, "Mevcut faiz düzeyi daha birkaç aydır, beklenen enflasyon düzeyinin üzerine çıkmış durumda. Şirketler ve vatandaşlar yavaş yavaş TL varlıklara geçmeye başladı. Mevduatlarda TL'nin payı artarken, dövizin payı düşüyor. Yabancı yatırımcılar kademeli olarak TL repo, TL tahvil ve hisse senetlerine yatırıma dönüyorlar. Rezervlerimizde hızlı ve güçlü biri iyileşme var. Temmuz-Ağustos aylarında enflasyonda büyük düşüşler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İşler zora girince tedaviyi bırakmayalım"

Dezenflasyon sürecinin en zor dönemine girildiğini vurgulayan ATSO Başkanı Bahar, "İşlerin kademeli olarak yavaşlaması ve artan finansman yükü iş dünyası tarafını, yüksek kredi faizleri ve azalan alım gücü vatandaşımızı zorlamaya başladı. Önümüzdeki aylarda enflasyon düştükçe, faiz indirimi baskıları artmaya başlayacak. Muhtemelen sonbaharda faiz indirimlerini yüksek sesle konuşmaya başlayacağız ve Merkez Bankası da verilere bakarak ne olması gerektiğine karar verecek" dedi. Bu süreçte ekonomi yönetimine herkesin yardımcı olması gerektiğini kaydeden Bahar, "Amacımızın ne olduğuna millet ve devlet olarak karar vermeliyiz. Amacımız 2021-2023 döneminin yaptığı tahribatı gidermek mi olacak; yoksa 60 yıldır gelgitlerle yaşadığımız enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulmayı mı seçeceğiz? Biz kalıcı çözümden yanayız. İşler zora girince tedaviyi bırakmayalım. Dezenflasyon sürecini sonuna kadar sürdürelim. Sabırla ve disiplinle iki yıl hepimiz dişimizi sıkalım ve enflasyonu tek haneye indirelim istiyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin en hızlı büyüyen ili olan Antalya'nın iş dünyası olarak ekonomide birinci ve öncelikli sorununu enflasyon olarak gördüklerini vurgulayan Bahar, bu süreçte üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Ali Bahar: Enflasyonda beklenen gerileme başladı - Son Dakika

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