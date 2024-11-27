ATSO'da Yeni Başkan ve Ödüller - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATSO'da Yeni Başkan ve Ödüller

ATSO toplantısında Emrah Polat, Meclis Başkan yardımcılığına seçildi. Ormana Köyü ödül aldı.

27.11.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın başkanlığında Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ATSO Meclis Başkanlığı Yardımcılığından istifa eden Nilay Akbaş'ın yerine Emrah Polat seçildi.

Hacısüleyman, yaptığı konuşmada, açtıkları " Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisiyle Antalya Kültür Sanat'ta 25 bin 584 sanatsever ağırladıklarını ifade etti.

İbradı ilçesine bağlı Ormana Köyü'nün Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" seçildiğini hatırlatan Hacısüleyman, "Bu ödül köyümüzün doğaya, kültüre ve sürdürülebilirliğe verdiği değerin uluslararası alanda takdir edilmesi anlamına geliyor. Ormana köyü otantik yapısıyla sadece ülkemizin değil, dünya turizminin de dikkatini çeken bir destinasyon haline geldi." dedi.

Hacısüleyman, 28 Kasım'da ATSO Atatürk Konferans Salonunda "ATSO B2B (Business to business) Network" etkinliğini düzenleyeceklerini, katılımcıların yapay zeka destekli B2B eşleştirme teknolojisiyle projelerine katkı sağlayacak katılımcılarla görüşebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, antalya, Ormana, Turizm, Emrah, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO'da Yeni Başkan ve Ödüller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas’tan geldi İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
10:23 Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı değişiyor Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı değişiyor
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
10:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’Esad’’ çağrısı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
15:47 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
15:44 UEFA’dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar
15:28 Instagram’a yeni özellik geliyor Instagram'a yeni özellik geliyor!
15:11 Sahnede fena düşen Sibel Can’ı 2 kişi zor kaldırdı Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
15:11 Görüştü iddiası var: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
15:10 Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor
14:55 Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti
14:54 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
14:54 Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 11:04:59. #1.13#
SON DAKİKA: ATSO'da Yeni Başkan ve Ödüller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.