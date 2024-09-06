Audi Brüksel Fabrikası'nda İş Durdu - Son Dakika
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Ekonomi

Audi Brüksel Fabrikası'nda İş Durdu

Audi'nin Brüksel'deki fabrikasının çalışanları, gelecekte üretilecek bir model tahsis edilmemesi nedeniyle işbaşı yapmadı ve tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koydu. Fabrika yönetimi ve sendika temsilcileri arasında uzlaşı sağlanamaması üzerine işçiler, 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.

06.09.2024 18:46
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Audi'nin Brüksel'deki fabrikasının çalışanları, tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis etmemesinin ardından yaşanan belirsizlik nedeniyle işbaşı yapmadı ve tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koydu.

Belçika basınında yer alan habere göre, Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetimi ile tesiste çalışanları temsil eden sendika üyeleri sabah saatlerinde bir araya geldi.

Görüşmede, Audi'nin de sahibi Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmesi sonrası ortaya çıkan sorunlar ve neler yapılabileceği görüşüldü.

Yönetim ve sendika temsilcileri arasındaki görüşmeler sonucunda bir uzlaşı sağlanamaması nedeniyle fabrika çalışanları işyerleri önüne kadar gelmelerine rağmenişbaşı yapmadı.

Audi Brüksel'deki işçiler, üretimi tamamlanmış 300 otomobilin anahtarlarına da el koydu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, bu hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini açıklamıştı.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Audi Brüksel Fabrikası'nda İş Durdu - Son Dakika

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