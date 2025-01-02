Avro Bölgesi'nde İmalat PMI Düşüşe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İmalat PMI Düşüşe Geçti

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, aralık ayında 45,1'e düşerek daralmayı sürdürdü.

02.01.2025 13:16
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Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 0,1 puan düşerek 45,1 puana indi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin aralık ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nin imalat sektörü, yeni siparişler, üretim, satın alma faaliyetleri ve envanterlerde gerileme yaşadı.

Avro Bölgesi'nde kasımda 45,2 puan olan imalat sanayi PMI, aralıkta 45,1 puana inerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nin en büyük üç ülkesi Almanya, Fransa ve İtalya'da imalat sanayi aralıkta zayıfladı.

Böylece, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü 2024'ü daralarak tamamladı.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2022 yılının ortalarından bu yana 50 puanın altında seyrediyor.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Avro Bölgesi'nde üretim sektörünün aralık ayında da toparlanamadığını belirtti.

Yeni siparişlerin önceki iki aya göre daha da azaldığını anımsatan Rubia, imalatın hızlı toparlanmasının beklenmediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Almanya, Finans, İtalya, Fransa, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İmalat PMI Düşüşe Geçti - Son Dakika

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