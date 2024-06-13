Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 521 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 18.527 puandan işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8.194 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 34.116 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 11.213 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.829 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0810 seviyesinde seyrediyor. Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimi sayısı özelinde öngörüsünü 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi. Fed, dün akşam para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyon verilerini 'ilerleme' olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti. Söz konusu gelişmeler risk iştahını törpülerken, bugün gözler Avrupa ve ABD'deki yoğun veri gündemine çevrildi. Öte yandan, Avrupa Birliği, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi uygulanması yönünde karar aldı. Bugün, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.

13.06.2024 11:18
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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 521 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 18.527 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8.194 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 34.116 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 11.213 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.829 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0810 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimi sayısı özelinde öngörüsünü 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed, dün akşam para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Söz konusu gelişmeler risk iştahını törpülerken, bugün gözler Avrupa ve ABD'deki yoğun veri gündemine çevrildi.

Öte yandan, Avrupa Birliği, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi uygulanması yönünde karar aldı.

Bugün, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Jerome Powell, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Banka, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı - Son Dakika

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