Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 değer kaybıyla 512,27 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşüşle 8.273,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 7.485,73 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 18.357,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 azalışla 33.075,62 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 1,11 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da yatırımcılar, ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri olumsuz karşıladı.

Stoxx Europe 600'de işlem gören bankacılık sektörü hisseleri yüzde 1,25 petrol ve gaz sektörü hisseleri de yüzde 2'den fazla geriledi.

İsveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50'ye düşürdü.

Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,6'ya çıktı.