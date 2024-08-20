Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününde düşüş yaşadı. Gösterge endekslerdeki değer kayıplarıyla yatırımcılar ekonomik belirsizlikleri olumsuz karşıladı. Bankacılık ve petrol sektörü hisseleri de geriledi. İsveç Merkez Bankası politika faizini indirirken, Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi.

20.08.2024 19:46
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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 değer kaybıyla 512,27 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşüşle 8.273,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 7.485,73 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 18.357,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 azalışla 33.075,62 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 1,11 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da yatırımcılar, ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri olumsuz karşıladı.

Stoxx Europe 600'de işlem gören bankacılık sektörü hisseleri yüzde 1,25 petrol ve gaz sektörü hisseleri de yüzde 2'den fazla geriledi.

İsveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50'ye düşürdü.

Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,6'ya çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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