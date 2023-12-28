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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 480 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.775 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.741 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 30.496 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.128 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.585 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,1110'da seyrediyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti. Avrupa genelinde tatil havasının sürdüğünü ifade eden analistler, düşük işlem hacminin beklendiğini söyledi. Bugün ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek.

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı
28.12.2023 - 11:51,  Güncelleme: 11:59
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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 480 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.775 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.741 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 30.496 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.128 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.585 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,1110'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Avrupa genelinde de tatil havasının sürdüğünü ifade eden analistler, işlem hacminin de düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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