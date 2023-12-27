Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları Noel tatilinin ardından günü yükselişle tamamladı.
Enerji şirketlerinin hisseleri yüzde 0,61, teknoloji şirketlerinin hisseleri ise yüzde 0,70 değer kazandı.
Avrupa borsalarında, pazartesi ve salı günü tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, bugün bütün Avrupa borsalarında ilk işlem günü yaşandı.
Analistler, küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının risk iştahını desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 artarak 478,62 puana yükseldi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 7.571.82 puana çıktı.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21'lik artışla 16.742,07 puandan kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artarak 7.724,95 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise günü yüzde 0,22'lik artışla 30,421,51 puandan tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.58 itibarıyla yüzde 0,61 yükselişle 1,111 seviyelerinde seyrediyor.
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