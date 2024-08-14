Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de artış gösterdi. Avro/dolar paritesi yükselirken, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilere paralel artış gösterdi. İngiltere'de enflasyon ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi düştü ve ekonomi yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

14.08.2024 20:17
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Avrupa borsaları, yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,49 yükselişle 504,1 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazanarak 17.885,6 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 yükselişle 7.333,36 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 artarak 8.281,05 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 32.328,03 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.25 itibarıyla 0,237 yükselerek 1,102 seviyesinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz ise yüzde 6,54'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 16,8 arttı.

Avrupa tarafında İngiltere'de, yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,2 ile beklentilerin altında gerçekleşse de tüketici fiyatları bu yıl ilk kez artış gösterdi. Böylece, İngiltere'de yıllık enflasyon İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedefinin tekrar üzerine çıktı.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 3,5 olmuştu.

BoE'nin para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise geçen ay yıllık bazda yüzde 5,2 olarak ölçüldü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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