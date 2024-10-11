Avrupa Borsaları Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişte

Avrupa borsaları, pozitif ekonomik verilerle haftayı yükselişle kapattı. Stoxx Europe 600 %0,55 arttı.

11.10.2024 20:47
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,55 artışla 521,98 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artarak 8.253,65, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,85 değer kazanarak 19.373,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 yükselerek 7.577,89 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,68 artışla 34.308,01 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,09 değer kazanarak 1,095 seviyesinden işlem gördü.

Stoxx Europe 600'de yer alan finansal hizmetler sektörü hisseleri, yüzde 1 artış gösterdi.

Avrupa piyasaları, İngiltere'nin büyüme verilerini ve Çin'de hükümetin bu hafta sonu ekonomik teşvik paketi açıklayacağına yönelik beklentileri olumlu karşıladı.

İngiltere ekonomisi ağustos ayında yüzde 0,2 büyüme gösterdi. Ülke ekonomisi haziran ve temmuz ayında sabit kalmıştı.

Volkswagen Grubu'nun satışları üçüncü çeyrekte yüzde 7,1 geriledi

Almanya'da enflasyon oranı, eylülde yüzde 1,6'ya geriledi. Böylece, ülkede yıllık enflasyon Ocak 2021'den beri en düşük seviyeye indi.

Avrupa Birliği (AB), online alışveriş sitesi Temu'dan yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan önlemlere dair bilgi talebinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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