Avrupa Borsaları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişte

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir gözlemleniyor, ECB Başkanı Lagarde önemli açıklamalarda bulundu.

28.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 507,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 19.404 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 8.296 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 33.275 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 7.189 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 11.636 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışına devam ediyor.

Avrupa borsalarında ise ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidine rağmen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

ECB Başkanı Lagarde dün Avrupa'nın siyasi liderlerine gümrük vergileri konusunda Donald Trump'la işbirliği yapma ve ABD'de üretilen daha fazla ürünü satın alma çağrısında bulundu. Lagarde, sert bir ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yok etme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB), misilleme yerine Trump'la müzakere yapması gerektiğini aktaran Lagarde, bununla birlikte geniş çaplı bir ticaret savaşının kimsenin çıkarına olmadığı ve gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) küresel bir azalmaya yol açacağı konusunda uyardı.

ECB üyesi Isabel Schnabel ise bankanın faiz oranlarını çok fazla düşürme konusunda dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Çok fazla gevşemenin politika alanını israf edebileceği konusunda uyaran Schnabel, "Enflasyon görünümü göz önüne alındığında, gelen veriler temel çizgimizi doğrulamaya devam ederse kademeli olarak nötr seviyeye doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Diğer taraftan, Fransa'da 2025 bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümet düşme riskiyle karşı karşıya kalırken, Fransa Başbakanı Michel Barnier, bu durumun gerçekleşmesi halinde finansal piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşanacağını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyon takip edilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Christine Lagarde, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?
11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
17:41 Vollkan Demirel’den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk’a bomba cevap Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap
17:38 2017’de çalınmıştı Bin 600 yıllık mezar steli Ankara’da bulundu 2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu
17:26 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 13:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.