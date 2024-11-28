Avrupa Borsaları Yükselişte

Ekonomi

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 507,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 19.404 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 8.296 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 33.275 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 7.189 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 11.636 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışına devam ediyor.

Avrupa borsalarında ise ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidine rağmen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

ECB Başkanı Lagarde dün Avrupa'nın siyasi liderlerine gümrük vergileri konusunda Donald Trump'la işbirliği yapma ve ABD'de üretilen daha fazla ürünü satın alma çağrısında bulundu. Lagarde, sert bir ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yok etme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB), misilleme yerine Trump'la müzakere yapması gerektiğini aktaran Lagarde, bununla birlikte geniş çaplı bir ticaret savaşının kimsenin çıkarına olmadığı ve gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) küresel bir azalmaya yol açacağı konusunda uyardı.

ECB üyesi Isabel Schnabel ise bankanın faiz oranlarını çok fazla düşürme konusunda dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Çok fazla gevşemenin politika alanını israf edebileceği konusunda uyaran Schnabel, "Enflasyon görünümü göz önüne alındığında, gelen veriler temel çizgimizi doğrulamaya devam ederse kademeli olarak nötr seviyeye doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Diğer taraftan, Fransa'da 2025 bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümet düşme riskiyle karşı karşıya kalırken, Fransa Başbakanı Michel Barnier, bu durumun gerçekleşmesi halinde finansal piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşanacağını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyon takip edilecek.