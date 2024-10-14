Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları, ECB'nin faiz kararları öncesi karışık bir seyir izliyor. Gözler bu toplantıda.

14.10.2024 11:52
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Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 522,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 19.449 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 8.249 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 34.432 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.556 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 11.729 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında gözler bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bu hafta yapacağı para politikası toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda üç temel politika faizinin 25 baz puan düşürüleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını da ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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