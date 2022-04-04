AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi

04.04.2022 12:09
AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bölgesel acente ziyaretleriyle sektörün nabzını tutan AXA Sigorta, Hatay'da acenteleri ve çalışanlarıyla toplantı düzenledi.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bölgesel acente ziyaretleriyle sektörün nabzını tutan AXA Sigorta, Hatay'da acenteleri ve çalışanlarıyla toplantı düzenledi.

Sigorta şirketi AXA Sigorta, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği acente ziyaretlerinin ilk etabına Hatay'dan başladı. AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan'ın gerçekleştirdiği ziyarette Hatay acentelerinin 2021 yılına yönelik şirket ve sektör verileri görüşülüp acente yorumları alındı. Aynı zamanda, 2022 yılına dair şirket stratejileri ve ürün ve hizmet süreçlerinin gelişim hedefleri üzerine konuşuldu.

Türkiye ölçeğinde 2 bin 600'den fazla acentesi bulunan, 27 acentesiyle Hatay halkının sigorta çözümlerinde yanlarında olan sigorta şirketi, bu ziyaretler ile müşterilerinin yanı sıra; acentelerinin de çözüm ortağı olmayı, sektörün sürdürülebilirliğine ve acentelerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket; bölge ziyaretlerinden aldığı geri dönüşler doğrultusunda acentelerin etkin ve verimli çalışması için gerekli önlemleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Hatay'dan başlayan bölge ziyaretlerini değerlendiren AXA Sigorta, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan şunları söyledi:

"Türkiye ölçeğinde 2 binden fazla acente, bini aşkın şirket çalışanıyla, 130 yıldır sektöre yön veriyoruz. Geniş ölçekli hizmet ağımızda, müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde yanıt vermek için bölgesel karar mekanizmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla 2018'den beri 'Güçlü Bölge Güçlü Acente' stratejisiyle hareket ediyoruz. Böylece müşteri memnuniyeti ve acente bağlılığını maksimize etmeyi hedefliyoruz. Bu strateji kapsamında bölgesel ziyaretler gerçekleştirerek acentelerimizle ve bölge çalışanlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. 2022'nin ilk ziyaretini ise Hatay'a gerçekleştirdik. Hatay sigorta potansiyeli açısından önemli bir il. Özellikle tamamlayıcı sağlık, yangın ve nakliyat branşlarında önemli bir hacme sahip. Sigortalılarımızın ve acentelerimizin tüm ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak amacıyla acentelerimizle oldukça verimli bir toplantı geçirdik. Onlardan aldığımız geri bildirimler ışığında, hizmetlerimizi geliştirmeye ve sektöre yön vermeye devam edeceğiz." - HATAY

AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi
AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi
AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi
AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi
AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Dünyanın en büyük taban mozaiği Expo 2021'de misafirlerini ağırlıyor Dünyanın en büyük taban mozaiği Expo 2021'de misafirlerini ağırlıyor Atilla Benli üçüncü kez TSB Başkanı seçildi Atilla Benli üçüncü kez TSB Başkanı seçildi

Türkiye, Sigorta, Hatay, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:09 Vaka haritası açıklandı! Eskişehir ilk sırada yer alırken, Van ise listenin sonunda yer aldı
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:22:59. #1.11#
SON DAKİKA: AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement