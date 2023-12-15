Aydın\'da çiğ süt destek ödemeleri başladı

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'da faaliyet gösteren üreticilerin merakla beklediği çiğ süt destek ödemeleri başladı. Bu kapsamda Aydın genelindeki 12 bin 443 yetiştiriciye toplam 55 milyon 116 bin 376 TL ödeme yapılacak.

Ödemelerin başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, paylaşımında "2023 Yılı Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi Çiğ Süt Desteklemesi ödemeleri kapsamında, 12 bin 443 üreticiye, 139 milyon 842 bin 348,58 litre süt karşılığında 55 milyon 116 bin 376 TL ödeme yapılacaktır. Ödemeler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 4-6-8 Vergi Numarası 1-3-4-5-7-8-9 olanlara 15 Aralık Cuma günü, diğer üreticilere ise 22 Aralık Cuma saat 18.00'den sonra tek seferde üreticilerin hesaplarına aktarılacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN