Aydın\'da Mart 2025 Konut Satışları

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2025 Mart ayında toplam 2 bin 225 ev satılırken, en fazla satışın yapıldığı ilçe ise Kuşadası odu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Mart ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2025 Mart ayında konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,22 artarak 2 bin 225 oldu. Bin 890'ı diğer satışlar, 335'i ipotekli satış olarak gerçekleşen satışların bin 735'i ikinci elden, 490'ı ise birinci elden satıldı. 2024 Mart ayında 616 olan birinci elden satış sayısına bakıldığında bu yıl ilk elden satışların yüzde 20,45 oranında düştüğü gözlemlendi. İpotekli satışlarda ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,39'luk bir artış yaşandı.

En fazla konut Kuşadası'nda satıldı

Aydın'ın ilçelerine bakıldığında ise 2025 Mart ayında Bozdoğan'da 168, Buharkent'te 81, Çine'de 239, Didim'de 7 bin 414, Efeler'de 6 bin 565, Germencik'te 264, İncirliova'da 804, Köşk'te 155, Kuşadası'nda 7 bin 959, Nazilli'de 2 bin 656, Söke'de 2 bin 14 konut satışı yapıldı. Karpuzlu, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri ise listede yer almadı.

2025 yılı Mart ayında en fazla konut satışı yapılan ilçe sırasıyla Kuşadası, Didim ve Efeler ilçeleri olurken, en az satış yapılan ilçeler ise Buharkent, Köşk ve Bozdoğan oldu. - AYDIN