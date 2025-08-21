Aydın\'da Temmuz\'da 649 Bin Araç

Aydın'da Temmuz ayında toplam araç sayısı 649 bin 639 oldu, 13 bin 511 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Temmuz ayında araç sayısı 233 bin 3 otomobil, 11 bin 114 minibüs, 2 bin 796 otobüs, 88 bin 401 kamyonet, 10 bin 781 kamyon, 241 bin 55 motosiklet, bin 422 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 67 traktör olmak üzere toplam 649 bin 639 oldu.

Aydın'da 2025 Temmuz ayında toplamda 13 bin 511 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 449'u otomobil, 207'si minibüs, 47'si otobüs, 2 bin 69'u kamyonet, 154'ü kamyon, 2 bin 916'sı motosiklet, 27'si özel amaçlı taşıt ve 642'si traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Temmuz ayında 4 bin 545 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların bin 28'i otomobil, 4'ü minibüs, 3'ü otobüs, 290'ı kamyonet, 14'ü kamyon, 3 bin 128'i motosiklet, 3'ü özel amaçlı taşıt ve 75'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN