Aydın Didim'deki 3 Taşınmazın Özelleştirilmesi İhalesinde 462 Milyon Lira Teklif Verildi

Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) gerçekleştirilen Aydın Didim'deki 3 taşınmazın özelleştirilmesi ihalelerinde 462 milyon lira teklif verildi.

ÖİB'de, Aydın Didim'deki taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Sümer Holding AŞ adına Aydın Didim'deki 18 bin 339,20 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 252 milyon lira ile Has Karaarslan İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

ÖİB adına kayıtlı Aydın Didim'deki 6 bin 911,49 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesinin nihai pazarlık görüşmesi de yapıldı. İhalede en yüksek teklifi 102 milyon lira bedelle Bekay Turizm İnşaat Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi sundu.

Aydın Didim'deki ÖİB adına kayıtlı 6 bin 911,52 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde ise en yüksek teklif 108 milyon lira ile Hasan Hüseyin Yapı Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Böylece, bugün gerçekleştirilen ihalelerde 462 milyon lira teklif alındı.