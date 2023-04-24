Togg'a kredi desteği sağlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan haberi böyle verdi: Ev alır gibi alınabilecek - Son Dakika
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Togg'a kredi desteği sağlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan haberi böyle verdi: Ev alır gibi alınabilecek

24.04.2023 17:27

Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli araç almak isteyenlere kredi kolaylığı sağlanacağını açıkladı. Erdoğan, "Togg almak isteyenlere kamu bankaları 18 ay vade ile kredi verecek. Ev alır gibi Togg alınabilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg ve Farasis Energy'nin %50-50 ortak girişimiyle 27 Eylül 2021'de kurulan Siro'nun Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma törenine katıldığı. Erdoğan Togg almak isteyenler için kredi kolaylığı sağlanacağını söyledi.

"MANİSA'DA DUYURACAĞIM"

Togg alımında kredi kolaylığı sağlanacağını belirten Erdoğan "Kamu bankaları 18 ay vade ile kredi verecek. Ev alır gibi Togg alınabilecek, Manisa'da duyuracağım." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Togg hikayesi ve özellikleri ile asla sıradan bir araç değildir. Togg'un satışa sunulması ile elektrikli araç sektöründe Türkiye 'artık ben de varım' demiştir. Togg'un üretim sürecinde de zorluklarla karşılaştık. Emtia fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları bizi de etkiledi. Bu süreçte Togg ilk günlerden itibaren haksız eleştirilerin muhatabı oldu.

"2030'A KADAR 1 MİLYON ADET TOGG'U SAHİPLERİ İLE BULUŞTURACAĞIZ"

Devrim'i garaja hapsetmek için neler yapıldıysa fazlası Togg için yapıldı. Vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar. Bu inşaatı bitiremezsiniz, üretim bandı yok bu araçları üretemezsiniz, dediler. Vatandaş bunu alamaz, dediler. Aldığı ön sipariş adedi ile bu iddialara en güzel cevabı verdi Togg.Her 3 dakikada bir Gemlik'teki tesislerde araç üretiliyor. Bu yıl 28 bin adet, 2030'a kadar 1 milyon adet Togg'u sahipleri ile buluşturacağız. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç ederek tüm dünyaya satacağız

"TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'NIN ÜRETİM ÜSSÜ YAPMAYI HEDEFE KOYDUK"

Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz. Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken bir vizyonu ortaya koyduk. Şarj ve batarya tekonolojilerinde de Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefe koyduk. Şarj istasyonları da bu vizyonun önemli halkasıdır. Hızlı şarj noktası adedi 700'ü aştı. Batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar Türkiye'nin yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. İşte bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü oyuncular arasında yerini temin edecek adımı atıyoruz. Mart ayında Togg'un ilk akıllı cihazı seri imalatı ile SIRO'nun imalatı da hızlandı. Entegre merkez haline gelecektir. Dünyaya gerçekleştireceği ihracat ile bu tesis ülkemize değer kazandıracaktır. Otomotivde yaşanan krizin batarya konusunda çıkacağı anlaşılıyor. SIRO, arz açığını değerlendirecek hem de batarya arzı sağlayacak. Türkiye'ye ciddi değer katacak stratejik yatırım olan SIRO'yu biz de destekliyoruz. Ülkemizin en etkili teşviklerinden birini vererek gösterdik.

"YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde Türkiye'yi üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımızın tamamını devreye alacağız. Gençlerimizi ve genç girişimcilerimizi destekleyerek onların kendi işlerini kurmalarını sağlayacağız. Şimdiye kadar 250 milyar dolar yatırım yapan yatırımcıları çekmek için daha fazla çalışacağız. Uluslararası yatırımcıların da desteği ile yeni bir hikaye yazacağız. Coğrafi konumu, alt yapısı, genç nitelikli nüfusu ile Türkiye büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli hayata geçirmek için kararlıyız. İçinde bulunduğumuz asrı milletimizin asrı yapmakta kararlıyız. 14 Mayıs'ta imtihanı da alnımızın akı ile vereceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin."

YORUMLAR (15)
  • Gülcan Büyük: ?????? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • alos : Ev yok kredi var, araba yok kredi var, et yok indirim var, laf çok icraat yok. Ama garibana mülakat var Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Celik: 30 yıllık memurum emekli olunca ev alamıyorum aklınız varsa memur olmayın ticarete atılın emlakçı olun araç alın satın bedava para, alın teri dökmeden alın satın eviniz de olur arabanızda , abi tavsiyesi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg'a kredi desteği sağlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan haberi böyle verdi: Ev alır gibi alınabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg'a kredi desteği sağlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan haberi böyle verdi: Ev alır gibi alınabilecek - Son Dakika
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