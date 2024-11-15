Bafra'da Brokoli Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bafra'da Brokoli Hasadı Başladı

Bafra\'da Brokoli Hasadı Başladı

Bafra'da ağustosta ekilen brokolinin hasadı başladı, rekoltede düşüş bekleniyor.

15.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde ağustos ayında dikilen brokolinin hasadına başlandı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 80 bin dekar alana kışlık, 75 bin dekar alana da yazlık sebze ekimi yapıldığını söyledi.

Bafra Ovası'nda 6 bin 500 dekar alanda brokoli ekimi gerçekleştirildiğini belirten Aşçı, "Ağustos ve eylül ayında ekilen brokolinin hasadı başladı. Brokoli dönüme 2 ton ürün verir. Bu yıl 13 bin ton rekolte olması bekleniyor." dedi.

Brokoli rekoltesinde geçen seneye göre düşüş olduğunu dile getiren Aşçı, "2023 yılında hava şartları iyiydi. Bu yıl ağustos ayında bir, eylül ayında iki kez sel yaşandı. Bu yüzden 2024 yılında rekoltede düşüş yaşanacak. Tarladan çıkan brokoli komisyoncular tarafında kilogramı 100 liradan alınıyor. Fiyatlar güzel, bunun sebebi ovada brokolinin az olması. Bu da fiyatları etkiledi." diye konuştu.

Aşçı, hasat edilen brokolinin iç pazara gönderildiğine işaret ederek, " Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin yanı sıra Konya ve Ankara'ya gönderiliyor. Mahsul çoğaldıkça ülkenin her yerine gidebilir." ifadesini kullandı.

Bafra Ovası'nda her çeşit kışlık, yazlık sebze ve baklagil ürünü üretmeye devam ettiklerini anlatan Aşçı, mazot, gübre, ilaç ve enerjinin girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığından destek beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Bafra Ovası, Ekonomi, samsun, Güncel, Bafra, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra'da Brokoli Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
16:36 Trump’ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:31 Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na mesaj var Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
16:20 1 Ocak’tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL KDV olacak 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak
16:04 Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alacak formülü buldu Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
15:54 Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi
15:49 Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif 100 çocuk var Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
15:41 Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 12:11:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bafra'da Brokoli Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.