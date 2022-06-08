Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı - Son Dakika
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Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı

08.06.2022 16:15

Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" ve "Blue Sapphire" adlı kruvaziyerler Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" ve "Blue Sapphire" adlı kruvaziyerler Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 180 metrelik "Seabourn Encore"da, 206 yolcu ile 407 kişilik mürettebat bulunuyor.

Çeşme Limanı'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Rodos'a devam edecek gemiden inen ABD'li ve İngiliz ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

İskeleye yanaşan diğer Bahamalar bayraklı 175 metrelik "Blue Sapphire" adlı kruvaziyer de Antalya Limanı'ndan yolcusuz olarak geldi. Geminin 10 Haziran'da yolcularını Bodrum'dan alarak Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edeceği, gemide 409 personelin bulunduğu bildirildi.

Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı
Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı
Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı
Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı - Son Dakika

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