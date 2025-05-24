Bakan Bayraktar\'dan Karabük\'e Enerji Müjdeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karabük'te katıldığı programda enerji alanındaki son gelişmeleri ve yatırımları değerlendirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden doğalgaz projelerine, Filyos Limanı'ndan doğalgaz desteğine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Bayraktar, Karabük ve ilçelerine yönelik müjdeler de verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Karabük'te düzenlenen AK Parti Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Karabük'le kurdukları gönül bağına, Kardemir'in stratejik önemine ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki adımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Karabük, Türkiye'nin temel taşı"

Konuşmasında Karabük'e duyduğu bağlılığa dikkat çeken Bakan, "Karabük'ün dertleriyle ilgilenmeye gayret ettik. Elbette Kardemir'i daha ileriye götürmek için bir gayretin içerisinde olduk. ve bunların sonucunda da tabii Karabük'le bu hemhal olmamız, sizlerle bir arada olmamız bize özel bir gönül bağı oluşturmuş. Milletvekillerimizle, il başkanımızla yoğun bir mesai içerisinde Karabük'ü nasıl ileriye götürürüz bir çabanın içerisindeyiz. Onun için sizlerle özel bir gönül bağım var. Bunu da bu toplantı vesilesiyle tekrar ifade etmek istiyorum. Biz de Karabük'le gurur duyuyoruz. Çünkü Karabük, Türkiye'nin adeta temel taşı. Bugün Türkiye'de, işte savunma sanayinde ifade edildi. Nereden nereye geldik? Türkiye dışa bağımlılığını bu alanda bitiriyor. Türkiye sanayisi gelişen büyüyen bir ülke. Bugün 264 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Bütün bu noktaya gelirken Karabük ve Kardemir ile aslında Türkiye büyüdü. Temelleri yıllar önce atılan Kardemir; biliyorsunuz, mottosu fabrikalar kuran fabrika. Dolayısıyla Türkiye'nin sanayisinin temelleri aslında burada atıldı. Çelik sanayi bir ülkenin kalkınmasında en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Onun için Türkiye'nin gücü Kardemir'den Karabük'ten geliyor. Biz bu anlayışla buraya hizmet etmeye gayret ettik. Bundan sonra da hep beraber inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabi Kardemir; sanayi ayrı bir alan. Kardemir'in ileri gitmesi, kalkınması ve bu şehre katacağı şeyler çok önemli. Dolayısıyla Kardemir ile Karabük adeta iç içe geçmiş iki önemli kurum" dedi.

"Kardemir'i gözümüz gibi korumamız lazım"

Bakan, çelik sanayisinin bir ülke için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, "Çelik sanayi bir ülkenin kalkınmasında en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Türkiye'nin gücü Kardemir'den, Karabük'ten geliyor. Kardemir gözbebeğimiz. Onu gözümüz gibi korumamız lazım. Onun için Kardemir'i de çok yakinen takip ediyoruz. Onunla ilgili gelişmeleri milletvekillerimizden, il başkanlarımızdan, orada çalışan arkadaşlarımızdan her daim takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü orası ürettikçe ülkemize katma değer katacak. Bu şehirdeki diğer haddehaneler, diğer işletmeler buradan istifade edecek ve Kardemir büyüdükçe gençlerimize istihdam kapısı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Enerji bir milli güvenlik meselesidir"

Türkiye'nin enerji meselesini yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesi olarak değerlendirdiklerini belirten Bakan Bayraktar Avrupa'da zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerine de atıfta bulunarak şöyle devam etti:

"Bizim enerji meselemize dair de bu toplantı vesilesiyle biraz konuşmak herhalde icap eder. Hakikaten Türkiye'nin enerji meselesi milli güvenlik meselesi. Enerji olmadan hayat olmaz. Enerjisiz bir gün, bir saat düşünmemize imkan yok. Bundan birkaç hafta önce eminim takip ettiniz Avrupa'nın ortasında veya Avrupa'nın bir yerinde elektrik kesintileri oldu. Avrupa'nın ortasının elektrik kesintileri oldu. 50-60 milyon insanın hayatı adeta felce uğradı. Niye? Çünkü bu elektrik kesintileri ulaştırma, haberleşme, günlük hayatın devam etmesi için idamesi için olmazsa olmaz. Artık öyle elektrik sadece kırsalda bizim efendim bir aydınlatma amaçlı kullandığımız bir şey değil. Elektrikli eşyalarımız var. Artık internet sosyal medya, haberleşme ulaştırma, şimdi yerli milli aracımız TOGG elektrikli. Dolayısıyla onun yollarda gidebilmesi için elektriğe ihtiyaç var. Enerji meselesinin ne kadar önemli olduğunu, tabii sanayinin çarklarının devamı için enerji meselesinin ne kadar büyük olduğunu belki tekrar hatırlattı bize bu olay. Başka bir şey daha hatırlattı."

"Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek istiyoruz"

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu ve bunu kırmak için çalıştıklarını ifade eden Bakan, "Türkiye olarak bu enerjiyi kendi kaynaklarımızla karşılamanın ne kadar önemli olduğunu anlattı. Maalesef Türkiye'nin bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların da bir parça gerisinde. Bizim özellikle bu cari açık meselesi var. Yani Türkiye maalesef hala ürettiğinden daha fazla tüketiyor. Daha çok ithalat yapıyor. Nerede ithalat yapıyoruz? İşte enerjide ithalat yapıyoruz, petrolde ithalat yapıyoruz, doğalgazda ithalatımız var. Kömürde ithalatımız var. Türkiye AK Parti iktidarlarında ilk günden bugüne kadar ülkemizi enerjide bağımsız kılmak, enerjide dışa bağlılığı bitirmek, kendi kendine yeten bir ülke olmak yolunda politikalar gerçekleştirdi. Çünkü bu konu biraz önce ifade ettiğim gibi ekonomi bizim en önemli kırılganlık noktalarından bir tanesi. Türkiye inşallah Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye 100 yılı vizyonunda enerjide tam bağımsız kendi kendine yeten ülke alma hedefiyle yoluna kararlılıkla devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en gelişmiş deniz filosuna sahibiz"

Türkiye'nin derin denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerini anlatan Bakan, "İnşallah biz bu hedefe doğru yürüyoruz. Bu hedefe doğru çok önemli adımlar attık, çok önemli projeler gerçekleştirdik. Bunu yaparken daha önce yapılanlardan daha farklı şeyler yapalım dedik. Örneğin artık kendi gemilerimizle bu sondajları yapalım dedik. Bugün Türkiye hamdolsun. Dünyanın en modern, en gelişmiş deniz filolarına sahip bir ülke haline geldi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle derin deniz sondajı yapabilen dört gemisiyle ve bugün Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle de sismik faaliyet yapabilen bir ülke haline geldi. Sadece Türkiye'de değil, kıtalar arası adeta görev yapabilen bir kabiliyete ulaştı ülkemiz. Bugün Oruç Reis Gemimiz Somali'de, Somali denizlerinde petrol veriyor. İnşallah yakın zamanda Pakistan'da, Libya'da farklı coğrafyalarda projelerimiz devam edecek. Ama mavi vatan Akdeniz, Karadeniz, tüm mavi vatanda yoğun bir arama faaliyetimiz devam ediyor" dedi..

Sakarya Gaz Sahası, Türkiye'nin ayağa kalkışının sembolü

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervlerine de değinen Bakan Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri mavi vatana muhalefet ne diyor? Mavi vatan masalı diyor. Biz diyoruz ki mavi vatan bir masal değil. Mavi vatan Türkiye'nin denizlerdeki destanıdır diyoruz. ve bu destanı biz inşallah sizlerle beraber, milletimizle beraber yazmaya devam ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama iki tane projeden özel olarak bahsetmem lazım. Çok uzak değil. İşte Filyos'tan karaya çıkan ama Karadeniz'de bizim 2020 keşfini yaptığımız, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfi. Adına Sakarya Gaz Sahası dedik. Niye Sakarya Gaz Sahası dedik? Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle yüzüstü, çok süründün, ayağa kalk Sakarya dediği gibi biz de artık Türkiye'yi doğalgazda, enerjide, petrolde ayağa kaldırma projesinin bir nişanesi olsun diye oraya Sakarya Gaz Sahası dedik ve orada bu keşfi 2020 yılında yaptık. Cumhurbaşkanımız o müjdeyi milletimize verdi ve tarihi bir sürede bakın deniz derinliği ne kadar biliyor musunuz orada? 2 bin 100 metre. 2 bin 100 metre deniz derinliğinde yani 2 kilometreden fazla bir mesafede deniz tabanından sonra da 2,5 kilometre daha sondaj yapıyoruz ve oradaki gazı oradan çıkarıp 170 kilometre mesafede burada Filyos'a getiriyoruz."

"Yeni keşifle tüm konutlara 3,5 yıl yetecek gaz sağlanacak"

Geçtiğimiz hafta açıklanan yeni doğalgaz keşfine değinen Bakan Bayraktar, bu kapsamda Karadeniz'deki üretimin iki katına çıkacağını belirterek şöyle dedi:

"Çok zor bir operasyon biz hamdolsun kendi mühendislerimizle, kendi teknisyenlerimizle bunu başaran bir ülke haline geldik. ve yine bugün bu tarih itibariyle Türkiye'deki 4 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanır hale geldik. Projelerimizden bir tanesi bu. Büyüyerek devam ediyor. Bir hafta önce cumartesi günü Cumhurbaşkanımız bakanımızın yeni keşfini paylaştı. 75 milyar metreküplük yeni bir saha keşfettik. Yeni bir rezerv keşfettik ve Türkiye'nin tüm konutlarına üç buçuk yıl boyunca yetecek doğal gazı şimdi bu yeni keşfettiğimiz sahadan inşallah üretir hale geleceğiz. Dolayısıyla bir taraftan yeni keşifler var, bir taraftan mevcut üretimimizi arttırmaya gayret ediyoruz ve inşallah. Önümüzdeki hafta Perşembe günü. Yani 29 Mayıs'ta Karadeniz'deki üretimimizi iki katına çıkaracak yüzer üretim platformumuz boğazı geçecek. İstanbul'un fethinin sene-i devriyesinde. Boğazı geçip Filyos Limanı'na gelecek. İnşallah üretimi iki katına çıkarmak üzere Karadeniz'de 20 yıl boyunca görev yapacağı lokasyona onu orada uğurlayacağız. 29 Mayıs'ta bir gemimiz İstanbul Boğazı'ndan geçerek Filyos Limanı'na gelecek. Oradaki platformla birlikte yeni üretim sürecini başlatacağız."

Gabar'da artık enerji var

19 Mayıs'ta Gabar'da yapılan programdan da söz eden Bakan Bayraktar, "Bir başka projemiz, vekillerimiz bahsetti ve bu pazartesi 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda biz gençlerimiz ve milletvekillerimizle muhalefet, iktidar hiç ayrım yapmaksızın hep beraber yaklaşık 40 milletvekilimizle Gabar'daydık. ve orada gençlerimizle o dağlarda, kulelerimizde, sondaj yaptığımız yerlerde bir adeta enerjide bağımsızlık yürüyüşünü başlattık. Malumunuz Karabük'ten de çok şehitlerimiz oldu. Ülkemiz 40 yıla aşkın bir süredir terör belasıyla mücadele ediyor. ve o bölgenin adı terörle anılan bir bölge. Gabar deyince aklımıza hep terör, Kato, Besler Dereler buralar terörden dolayı girilemeyen yerlerdir. İşte şimdi Ali vekilimiz oradaydı, kendisi de gördü. Ona sorabilirsiniz. O dağlarda yüzün üzerinde kuyuda 81 bin varil ile Türkiye'nin en kaliteli dünya standardında bir petrol üretimini yapar hale geldi. Ne zaman ki o bölgeyi terörden temizledik, orada ekonomik faaliyetler, sondaj çalışmaları yapmaya başladık, neticeleri de almaya başladık. Terörü neden ülkemizin başına bela ettikleri neden yıllardır bizi bununla uğraştırdıkları şimdi daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. O petrol orada bir günde oluşmadı. O petrol yerin altında milyonlarca yıldır oluşmuş orada duruyor. Temizleyince aramaya başladık. Aradıkça bulduk. ve güç katmaya bu Şırnak'taki, Gabar'daki projeyle devam ediyoruz. İnşallah yeni keşiflerle başka yerlerde, Diyarbakır'da, Siirt'te, Van'da, Hakkari'de yapacağımız çalışmalarla, Trakya'da yapacağımız çalışmalarla

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz üretimini artıracağız ve bu alandaki dışa bağımlılığımızı her geçen gün azaltarak Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefine doğru ilerleyeceğiz. Tabii enerjide özellikle petrol ve doğalgazdaki bu çalışmalarımız bir tarafta Türkiye'nin en büyük potansiyelinin olduğu yenilenebilir enerjide, rüzgarda, güneşte, hidrolik santrallerde yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin yetmiş yıllık hayali, Türkiye'nin yetmiş yıllık rüyası daha 1950'lerde rahmetli Menderes döneminde başlatılan Türkiye'nin nükleer enerjiye sahip olma hedefini de inşallah AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla, kararlı duruşuyla, siyasi iradesiyle inşallah hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı Akkuyu'da hayata geçiyor"

Akkuyu'da dört reaktörün inşasının devam ettiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Akkuyu'da 4 reaktörün inşası devam ediyor. 2010 yılında biliyorsunuz hükümetler arası anlaşmayla Rusya Federasyonu'yla bu projeye başladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı Akkuyu'da inşallah şimdi hayata geçiyor. En kısa zamanda oradan ilk reaktörden elektriği üretmeyi hedefliyoruz. 2028 yılına kadar 4 reaktörün tamamını devreye alıp ülkemizin ihtiyaç duyduğu elektriği yüzde onunu inşallah orada karşılayacağız. ve bu sayede Türkiye kesintisiz, temiz, çevreci bir yakıta, yakıttan enerjiye kavuşmuş olacak. Türkiye yenilebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde ekonomisine katarak doğalgaz altyapısını güçlendirerek nükleer enerjiyi enerji portföyüne katarak çok daha dengeli, güçlü bir şekilde elektriği kesintisiz kaliteli ve inşallah ucuz bir şekilde vatandaşlarına bundan sonra da hem evlerimize hem ticarethanelerimize hem sanayimize teslim etmeye devam edecek."

"Sadece elektrik ve doğalgaz desteğimiz 1 trilyon lirayı buldu"

Konuşmasının devamında enerji destek programlarını anlatan Bayraktar şöyle konuştu:

"Biz bütün bunları yapıyoruz ama günü sonunda burada teşkilat mensuplarımız olarak sizler bizlerin üyeleri dava ve yol arkadaşlarım var. Bize herkes şunu söylüyor, evet bunları yapıyorsunuz bakanım tamam da yani vatandaşın cebine nasıl yansıyacak bu iş? Vatandaşın faturası nasıl etkilenecek bu işten? Öyle değil mi? Şimdi şunu söylüyorum, bakın biz özellikle pandemi süreci 2019-2020'lerden başlayarak vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik ve doğal gaz faturalarını azaltmakla alakalı büyük bir destek programı yapıyoruz. Sadece son 3 yılda sadece elektrik ve doğalgaz desteğimiz 1 trilyon lirayı buldu. Bu desteği biz faturalardaki indirim yoluyla destek yoluyla vatandaşlarımıza bir anlamda vermiş oluyoruz. Bugün doğal gaz faturalarının yüzde yetmişi devlet desteğinde. Elektrikte bu miktar yaklaşık yüzde ellilerde. Yani bin liralık faturanın beş yüz lirasını devlet destek olarak sizlere sunmaya gayret ediyor. Bu nasıl yapıyoruz? İşte bunu Sakarya'da kendi gazımızı ürettiğimizde Gabar'da kendi petrolü ürettiğimizde elde ettiğimiz gelirlerle hazineniz ne kadar güçlü olursa o kadar o imkanları sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu yapılan çalışmaların hepsi sizlere daha iyi hizmetler getirebilmek için hem enerjide hem diğer alanlarda İşte burada birçok şey sayıldı, birçok projeden bahsedildi. Bunlar ancak hayata böyle geçiyor. Şu iki konuya da değinerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Tabii doğal gaz bizim artık hayatımızın vazgeçilmez unsuru haline geldi. Doğalgaz bir AK Parti, bir Recep Tayyip Erdoğan projesidir. Niye biliyor musunuz? 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de kaç ilde doğalgaz vardı biliyor musunuz? Şu anda 81 ilde var. Kaç ilde vardı? Beş. Beş ilde doğal gaz vardı. Buralarda doğalgaz varken Cumhurbaşkanımız dedi ki, çünkü o belediye başkanlığı döneminde doğalgazın İstanbul'da yaygınlaşması için çok büyük bir çaba ortaya koydu. ve dedi ki bu temiz yakıtı bu konforlu yakıtı, Anadolu'daki her yere, tüm ilimize, ilçemize, her haneye götürmemiz lazım. Çünkü evin çilesini hanımefendiler, kadınlarımız çekiyor. ve dolayısıyla onların rahatı için, onların daha iyi şartlarda evlerini idare edebilmeleri için doğalgaza ulaşmaları lazım. Tabi bu hedef kolay bir hedef değil. O gün ortaya konan hedef Cumhurbaşkanımızın çok yakın takibiyle."

"Karabük'te doğalgazsız ilçe kalmayacak"

Karabük'e özel değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi il başkanımız haftaya tekrar Ankara'ya geliyor. Salı günü il başkanları toplantısı var. Bizimle alakalı ne konuşuluyor? Enerji Bakanlığından ne isteniyor Cumhurbaşkanımızın huzurunda? O ilçenin talebi, bu beldenin doğal gazla ilgili talepleri ve çok yakinen takip ediyor Cumhurbaşkanımız bunu. Bu sayede Türkiye'de bugün 81 ilde doğalgaz var. 913 yerleşim yerinde ilçemizde, beldemizde doğalgaz var. 224 organize sanayi bölgesinde doğalgaz var. Karabük'te de doğalgaz var ama Karabük'te Eflani'de doğalgaz yok şu anda. İnşallah Yenice'de var da bu Yenice'nin doğalgazı yavaş gidiyor. İnşallah doğalgazı olmayan ilçelerimize beldelerimize il başkanımız, belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. İnşallah Karabük'te doğal gazı olmayan hiçbir yer bırakmayacağız. Yenice'nin eksiklerini, Eflani'nin, Ovacık'ın yok. Eksiklikleri tamamlayacağız ve doğal gazı inşallah bu hedef doğrultusunda yürüyoruz. Tabii doğal gazı işte kendi gazımızla sağlamakta fevkalade önem arz ediyor."

"Filyos Limanı Karabük sanayisine nefes aldıracak"

Konuşmasının sonunda Kardemir ve Filyos Limanı ile ilgili projelere değinen Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer konu, bu benim artık biraz da kişiselleşmiş bir mesele. 2020 yılı Kasım ayında Kardemir'e geldim. Dediler ki bizim bir meselemiz var. Öyle değil mi? Kardemir'in limana erişimle alakalı beklentisi. Devletimiz yine iktidarlarımız döneminde Filyos projesini Filyos Limanı ile alakalı projeyi başlattı. Filyos Karadeniz'in çok önemli bir lojistik merkezi haline inşallah gelmesini planlıyoruz. Biz o dönemde yönetimdeyken biliyorsa malum işte bahsettiğimiz Sakarya Gaz Sahası ile çok yoğun çok meşgul acaba dedik onu bekleyene kadar başka bir alternatif üretebilir miyiz? Başka alternatiflere baktık. Türkiye Petrollerinden ve bu projeden sorumlu kişi olarak şimdi diyoruz ki biz Filyos projesini Filyos Limanını en hızlı şekilde inşallah özellikle güney rıhtımı o büyük alanı biz başta Kardemir olmak üzere ama tüm buradaki haddehaneler ithalat ihracat yapacak şirketleri en kısa sürede kavuşturuyoruz. Filyos Limanı buradaki lojistik merkezin projesiyle de bir araya geldiğinde çok büyük bir şekilde buradaki istihdama ve üretime katkı yapacak. Ulaştırma Bakanlığımızla mutabakat sağlamış durumdayız. Oranın işletmesi Türkiye Petrolleri kendisi veya Karabük'ten de şirketlerin olacağı bir konsorsiyumla oranın işletmesinde olacak. Önemli olan burada sizler ile paylaşmak istediğim madem müjdeden bahsediyorsun inşallah Filyos Limanı'nın güney Karabük'te yani bu bölgede diyelim firmalarımızın erişimine açacağız. Limana tren yolu gitmiş olacak ve karayoluyla beraber Filyos Limanı sadece Türkiye'nin doğalgaz merkezi değil, bugün artık dünyaya açıldığı bir merkez haline inşallah gelecek. Bu bizim boynumuzun borcu, bu ülke sizin bize olan sevginizin ve vefanızın bir gereği." - KARABÜK