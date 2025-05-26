Bakan Kacır'dan Diplomatik Görüşmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İran, Almanya ve Bahreyn Krallığı Ankara büyükelçileriyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kacır'ın İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile görüşmesinde, bilim, sanayi ve teknoloji alanlarındaki işbirliklerinin yanı sıra, hedeflenen 30 milyar dolar ticaret hacmine erişmek için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kacır'ın, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u kabulünde de, Türkiye ile Almanya arasında bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi ve yatırım ilişkilerini derinleştirecek ve 60 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını sağlayacak adımlar ele alındı.

Kacır'ın Bahreyn Krallığı Ankara Büyükelçisi Bassam Ahmed Ali Marzooq ile görüşmesinde ise iki ülke arasındaki ticaret ve karşılıklı yatırımları artıracak çalışmalar üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Bahreyn arasında bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon ilişkilerini derinleştirecek STI³ mekanizmasının kurulması için teknik çalışmaların başlatılması gerektiği ifade edildi.