Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz

15.05.2022 15:52
Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Artvin Havalimanı'nın yıllık 3 milyon yolcu garantili açıldığı iddiasına yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından hizmete açıldı.

YILLIK 3 MİLYON YOLCU GARANTİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Açılış büyük yankı uyandırırken, havalimanının yıllık 3 milyon yolcu garantili açıldığı iddia edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"YALANLARINIZLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim?" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı iddialarına yanıt: Sizi yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
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Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz - Son Dakika


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