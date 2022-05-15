Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından hizmete açıldı.
Açılış büyük yankı uyandırırken, havalimanının yıllık 3 milyon yolcu garantili açıldığı iddia edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz - Son Dakika