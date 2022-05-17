Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı: Mahalle aralarında bekleyen arsalarımız yapılaştırılmalı - Son Dakika
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Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı: Mahalle aralarında bekleyen arsalarımız yapılaştırılmalı

17.05.2022 15:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düşük faizli konut kredisi imkanının ardından konut fiyatları bir anda arttı. Bakan Nebati yaşanan konut fiyat artışlarına ilişkin ise başta İstanbul olmak üzere tüm belediyelere çağrıda bulundu. Nebati, "Özellikle mahalle aralarında bekleyen arsalarımızın hızlı bir şekilde yapılaştırılması konusunda tüm siyasi paydaşlarımızdan da yerel yönetimlerden de destek istiyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Nebati yaşanan konut fiyat artışlarına ilişkin ise başta İstanbul olmak üzere tüm belediyelere çağrıda bulundu.

"BOŞ ARSALARIMIZIN YAPILAŞTIRILMASI İÇİN DESTEK İSTİYORUZ"

Nebati, "Özellikle mahalle aralarında bekleyen arsalarımızın hızlı bir şekilde yapılaştırılması konusunda tüm siyasi paydaşlarımızdan da yerel yönetimlerden de destek istiyoruz. Biz bakanlığımız ve hükümetiniz olarak hedefimiz elimizden gelen her türlü gayreti konut piyasasında oluşan ihtiyacın hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır" dedi.

Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut sıkıntısıyla ilgili çağrı: Mahalle aralarında bekleyen arsalarımız yapılaştırılmalı

"İSTANBUL'DA KONUT İHTİYACINA CEVAP VEREBİLİRİZ"

Bakan Nebati, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yerel yönetimler de bu konuda bize destek verirlerse özellikle İstanbul'da hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisindeki İstanbul'daki konut arzını karşılayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Biz varız, biz hazırız. Her türlü imkanı ortaya koyacak gücümüz var.

Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut sıkıntısıyla ilgili çağrı: Mahalle aralarında bekleyen arsalarımız yapılaştırılmalı

"OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN ÜLKE EKONOMİMİZ BÜYÜYOR"

Ekonominin son 2 yılda gösterdiği büyük başarının tüm dünya tarafından takdir edildiğini aktaran Nebati, "Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor. Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Sanayi üretimimiz, 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10,2 oranında artış gösterdi. İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 23,4 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların aylık ihracat rekorunu kırdık. Bu ayda enerji hariç ihracatımız ithalatımızı geçmiş durumda.

Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut sıkıntısıyla ilgili çağrı: Mahalle aralarında bekleyen arsalarımız yapılaştırılmalı

"BU ÜLKEDE HEPİMİZ YAŞIYORUZ"

Türkiye'deki gelişmeyi, büyümeyi gelişmeyi önlerine koyuyoruz. Sektörlerin nereden nereye geldiğini ortaya koyan verileri paylaşıyoruz. Kısa dönem karlılığı üzerinden birtakım hesaplarla ülke ve dünya gerçeklerindeki sıkıntıları kendilerine bir fayda oluşturmak adıyla çalışanların verilerini ortaya koyuyoruz, paylaşıyoruz ve diyoruz ki 'bu ülke hepimizin, bu ülkede hepimiz yaşıyoruz, bu ülkede hepimiz birlikte kazanıyoruz."

"KÜRESEL SORUNLARDAN DOLAYI ARTAN MALİYETLER SÜBVANSE EDİYORUZ"

Nebati, bu küresel gelişmelerin neden olduğu üretim maliyetlerindeki artışlar karşısında, kaynakları etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımla kullandıklarını ve maruz kalınan maliyetleri önemli ölçüde sübvanse ettiklerini vurgulayarak, "2021 yılında yüzde 36 ve 2022 yılı ocak-mart döneminde yüzde 28 oranında sübvansiyon sağladık. Sanayicilerimizi destekliyoruz. Hane halkının kullandığı doğal gaza da yüzde 78 oranında destek sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı: Mahalle aralarında bekleyen arsalarımız yapılaştırılmalı - Son Dakika


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