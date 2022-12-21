Bakan Nebati: Aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle enflasyonun boynunu kırdık - Son Dakika
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Bakan Nebati: Aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle enflasyonun boynunu kırdık

21.12.2022 12:46

"Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi" öncesi basın toplantısı düzenleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 17 Şubat 2023'te düzenlenecek "Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi" öncesi İzmir'de bir otelde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 17 Şubat 1923'te düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nin 100 yıl sonra yeniden aynı binada düzenleneceğini kaydeden Bakan Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ÇOK DAHA BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞECEK"

Bir yılın sonunda gelinen nokta itibarıyla dünya ekonomilerinin önemli bir kısmından pozitif yönde ayrışmayı da başarmış durumda olduklarını sözlerine ekleyen Bakan Nebati, "Böylece, yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdük. Bugün istihdamımız 31,2 milyonla ihracatımız da 253 milyar doları aşarak cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmıştır. Tüm bunları yaparken bütçedeki disiplinli duruşumuzu da sürdürüyoruz. Bankalarımız, güçlü sermaye yapılarıyla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Küresel enerji fiyatlarındaki normalleşmeyle, önemi İzmir İktisat Kongresi'nde de belirtilen üretimi artırmaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edilmesiyle ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda da çok daha belirgin şekilde düşeceğini zaten hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık

"YENİ TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİKALARININ ANA HATLARI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ'NDE BELİRLENDİ"

"17 Şubat tarihinde iktisadi bağımsızlığımızın sembolü olan İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılını unutmayacağız" diyen Bakan Nebati, İzmir'in 17 Şubat 1923 tarihinde Banka-Han binasında toplanan ve ülkemizin dört bir yanından gelen bin 135 delegeye ev sahipliği yaptığını, yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarının ana hatları İzmir İktisat Kongresi'nde belirlendiğini hatırlattı. Kongrenin İzmir'de düzenlenmesinin rastlantı olmadığını vurgulayan Bakan Nebati, "Tarihi bir liman ve ticaret şehri olan güzel İzmir'imiz, düşman işgalinin tüm ağırlığını hissetmiş ve önemli oranda zarar görmüştü. Kongre, Yunan ordusunun şehirde bıraktığı tahribatı gözler önüne sermek ve yeni Türkiye'nin iktisat politikalarına yön vermek için şimdi olduğu gibi o tarihlerde de büyük bir ticaret merkezi olan İzmir'de toplandı. Böylece İzmir İktisat Kongresi, milletimizin cephedeki destansı mücadeleleriyle elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla da perçinleyen tarihi bir kongreydi" sözlerine yer verdi.

Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık

"GECE-GÜNDÜZ AZİMLE İLERLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde iktisadi zaferler kazanmak üzere ilerlediklerini kaydeden Bakan Nebati, "Tüm küresel çalkantılara rağmen, ekonomimizi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek için aynı inanç ve iradeyle çalışıyoruz. İnsanımıza her geçen gün yeni iş imkanları oluşturmaya, yerli sanayimizi ve tarımsal üretimimizi giderek güçlendirirken ihracatta cumhuriyet tarihimizin rekorlarını ardı ardına kırmaya azimle devam ediyoruz. 20 yıldan bu yana ülkemizin dört bir yanını imar ediyor, iktisadi yükselişimizi yeni zirvelere taşımak gayesiyle gece-gündüz azimle ilerliyoruz. Milli Mücadele yıllarında Misak-ı Milli nasıl ki milletimize bir yön tayin etmişse, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan Misak-ı İktisadi kararları da yine o dönemin koşullarında, yeni Türkiye'ye bir istikamet tayin etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluş arifesinde alınan Misak-ı İktisadi kararların önemli bir kısmı günümüz koşullarında da yol gösterici niteliktedir" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği binayı yine aynı yerinde ve aslına tamamen sadık kalacak şekilde hızla ve yeniden inşa ettiklerini, kongrenin 100 yıl sonra aynı yerde yapılacağını kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Ahmet Demir: Sizin hayal dünyanızı bilmem bakanım.Ben esnafım hergün fiyat artışı devam ediyor.Geçen hafta ülker iyi zam yaptı.Bu hafta kola bunları diğerleri takip edecektir.Et ve süt ürünlerinde artış hiç durmuyor nasıl enflasyonun boynunu kırdınız gerçek esnaflarda Tuik denen kuruma bakarsanız zeki müren yaşıyor hala Cevap Yaz 19 0 Yayından Kaldır
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Nureddin Nebati, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle enflasyonun boynunu kırdık - Son Dakika

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