Bakan Şimşek, bu hafta Türkiye'ye yapılan 3 yatırımı böyle değerlendirdi: Attığımız adımlara duyulan güveni gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından ekonomi politikalarında yaşanan değişiklik meyvelerini vermeye başladı. Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye inerken, yabancı yatırımcıların da ülkeye ilgisi arttı. Sosyal medyadan yaptığı İngilizce paylaşımla, bu hafta ülkeye yapılan 3 yatırımı örnek gösteren Şimşek, "Rahat olun" mesajı verdi.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük. Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim:

İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı:

- 250mn $ - son 3 yıldaki en büyük özsermaye arzı

- 5 kattan fazla talep

- 40'a yakın ABD ve Avrupalı ??Yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge Fonlar).

İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması.

Üçüncüsü, geçen hafta Ronesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık.

"TÜRKİYE'YE DUYULAN GÜVENİ GÖSTERİYOR"

Tüm bu işlemler, Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır."