Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisizlere işlem yapılmayacağını söyledi

Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlerle ilgisizlere işlem yapılmayacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik ise bir işlem yapılmayacağını aktardı.
Bakan Şimşek: Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam ediyor, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik bir işlem yapılmayacaktır
Kaynak: AA
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