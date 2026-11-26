Bakan Şimşek: TL tasarrufu için gerektiğinde stopajı düşürürüzGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, Türk lirasında tasarrufu cazip kılmak için gerekirse stopaj indirimine gidilebileceğini ifade etti. Şimşek, bu konuda Merkez Bankası ile aynı görüşte olduklarını dile getirdi.
Bakan Şimşek: "Vatandaşlarımızın Türk lirasında tasarruf etmesini cazip hale getirmek için stopaj düşürmemiz gerekiyorsa düşürürüz. O konuda Merkez Bankamızla aynı yerdeyiz"
Kaynak: AA
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