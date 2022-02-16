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Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile bir araya geldi

16.02.2022 11:02
Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmed Al Cabir ile sanayi ve teknoloji alanında potansiyel iş birliklerini görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmed Al Cabir ile sanayi ve teknoloji alanında potansiyel iş birliklerini görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük BAE ziyareti çerçevesinde, iki ülke arasında sanayi ve teknolojiyle yatırımlara yönelik iş birliklerini görüşmek üzere BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile bir araya geldi.

Petrokimya, imalat sanayisi ve ileri teknolojiler alanlarında Türkiye ile BAE'nin yapabilecekleri iş birliği ve yatırımlara ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, "Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri" ağına üye merkezler arasında imalat sanayisinin geleceği için yeni teknolojileri geliştirmek amacıyla Türkiye'de yeni bir anlaşmanın imzalanması kararlaştırıldı.

TÜBİTAK ile BAE'nin ilgili kurumu "Emirlik Araştırma ve Geliştirme Konseyi" arasında bilim ve teknoloji alanında iş birliğiyle beraber, ortak araştırma projeleri, tematik çağrılar, teknoloji transferi, iyi uygulamaların paylaşımı ve araştırmacı değişimi olanakları görüşüldü.

BAE heyeti Türkiye'ye gelecek

Görüşmede, sanayinin yanı sıra ileri teknoloji, yapay zeka, Ar-Ge, teknoloji transferi gibi alanlarda ortak yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Ayrıca, Al Cabir başkanlığındaki geniş katılımlı bir heyetin, yatırım ortamını yerinde incelemek üzere, yakın zamanda Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabakata varıldı.

Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile bir araya geldi
Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile bir araya geldi

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Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Ekonomik Forumu, Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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