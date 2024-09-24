Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Ekonomi

Polis katilinin bu görüntüsüyle ilgili iddialara net yanıt: Alçakça bir yalan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında tarımsal üretimin başkenti Konya'da çiftçilerle bir araya geldi.

ÇİFTÇİ, BAKAN YUMAKLI'DAN DESTEK İSTEDİ AMA...

Toplantıda söz alan Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Konya'da da kenevir üretiminin başladığını belirterek, bu konuda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan destek istedi. Ancak Bastil, Bakan Yumaklı'dan kenevir üretimine yönelik beklediği desteği bulamadı.

"KENEVİRİ EKTİNİZ, NE YAPACAKSINIZ?"

Çiftçinin sözünü kesen Bakan Yumaklı, "Keneviri ektiniz ne yapacaksınız?" sorusunu yöneltti. Sanayinin hammadde olarak kullandığı ve katma değeri yüksek kenevir üretimine karşı çıkan Bakan Yumaklı'nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"SORUYU DUYUNCA ŞOKE OLDUM"

Olay sonrası değerlendirmelerde bulunan Konpader Başkanı Ahmet Bestil, "Kenevir ekimi için Cumhurbaşkanımızdan izin aldığımızı söyledim. Bakan Bey bana 'Dayanamayacağım' dedi. Ben, söylemlerimden memnun olacağını düşündüm. Tam tersi oldu ve başka bir tepkiyle karşı karşıya kaldım. Resmen şoke oldum. 'Keneviri ne yapacağız' sorusunu duyunca şoke oldum. Biz, bu konuşmalardan sonra 5 dakika daha tartıştık bakan beyle. Tartışma olunca çeken kişi videoyu durdurmuş" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı bir konuşmada kenevir üretiminin yeniden başlamasıyla ilgili, "Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor. Birilerinin bu işi başlatması lazımdı. Şu anda biz de bunun çalışmasını yapıyoruz" demişti.

ÜRETİME İZİN VERİLMİŞTİ

Kenevir üretimi ile ilgili Konya'da da gerekli izinler verilmişti. Bu yıl Konya/ Çumra ilçesinde 20 dekar alanda uzun bir aradan sonra ilk kez kenevir ekimi gerçekleştirilmişti.