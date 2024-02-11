Bakan Yumaklı, 'misafir' kelimesinin çarpıtıldığını belirtti - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yumaklı, 'misafir' kelimesinin çarpıtıldığını belirtti

Bakan Yumaklı, \'misafir\' kelimesinin çarpıtıldığını belirtti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de yaptığı konuşmada 'misafir' kelimesinin bazı mecralarda çarpıtıldığını belirtti. Yumaklı, turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını ve bu konuda yapılan çalışmaları rakam vererek açıkladı. Bakan Yumaklı, 'misafir' kelimesinin turistleri kast ettiğini vurguladı ve turizm sektörünün her geçen gün arttığını belirtti.

11.02.2024 20:49
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de dün yaptığı bir konuşmada "turist" anlamında kullandığı "misafir" kelimesinin bazı mecralarda ve yorumlarda çarpıtıldığını belirtti.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de dünkü konuşmasında hem vatandaşların hem de turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını ve sorunsuz şekilde devam ettirmek için gerçekleştirdikleri çalışmaları rakam vererek açıkladığını hatırlattı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakamları ifade ederken kullandığım 'misafir' kelimesinin bazı sosyal medya haber ve yorumlarında çarpıtıldığını veya farklı anlamlandırıldığını gördüm. Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında 'misafir' ifadesinden açık şekilde 'turist'leri kast ettiğim görülmektedir ki turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır."

Tarım ve turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirten Yumaklı, bu sebeple gıda politikalarını belirlerken, her yıl artan şekilde Türkiye'yi ziyaret eden misafirleri (turistleri) de göz önünde bulundurduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı, 'misafir' kelimesinin çarpıtıldığını belirtti - Son Dakika


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