Balık Avı Sezonu Değerlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Balık Avı Sezonu Değerlendirmesi

Balık Avı Sezonu Değerlendirmesi

Balıkçı Ahmet Mutlu, av yasağının 15 Nisan'da başlamasını fazla buldu ve deniz çeşitliliği hakkında görüşlerini paylaştı.

15.03.2025 09:24
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Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Sezon bitmeden bazı tekneler erken paydos ederek daha şimdiden gelecek sezon hazırlıklarını başlarken konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, av yasağı süresinin 15 Nisan'da başlayasının kendi görüşüne göre fazla olduğunu belirtti.

Bu sezon hamsinin uzun süreli olmadığını ancak yine de av verecek şekilde olduğunu kaydeden Mutlu, "Bana göre 2024-2025 sezonu güzel, bazılarına göre ise kötü geçti. En sevindirici yanı denizde çeşitliliğin bol oluşu ve boy oranında her hangi bir sıkıntı yaşanmaması. Palamut ile başladık, palamut gayet iyiydi. Hamsi çok uzun süreli olmazsa da yine de av verecek şekilde oldu. Mazot 50 TL, ÖTV'siz alınıyor ama bir şey değişmiyor. Makineler güçlü, gemiler güçlü dolayısıyla masraflar fazla oluyor. Örneğin geçen yıl 30-40 bin TL maaş alanlar bugün 50 bin TL alıyor. Sezon belki güzel geçti ama masraflarda ona göre gerçekten arttı. Genel olarak değerlendirecek olursak buna da şükürler olsun bu sezon bereketli geçti diyebiliriz" dedi.

Nisan 15 bana göre fazla

Kendi görüşüne göre av yasağının 15 Nisan'da başlamasının kendi fazla olduğunu belirten Mutlu, "Hamsi pelajik balık çoğunluk teşkil eden bir ürün. Bugüne kadar bir buçuk, iki ay gibi bir süreyle avlanabilen bir üründü. Hamside risk görmüyorduk. 1988-1989'larda azalma gibi oldu. Hep Aşırı avcılık söyleniyor. Aşırı avcılık varsa bakanlık düzenleyecek. Kanunlar, yönetmenlikler var. Tarım Bakanlığı'na tüm yetkileri verdiler Tarım Bakanlığı incelesin gerekli olanı yapsınlar. Bir arkadaşımız normalde sezonun bitmesi gerekir derken, başka bir arkadaşımız kendi ekonomik durumuna göre hayır sürsün diyor. Bu tartışmayı biz balıkçılar yapmayacağız. Bu tartışmayı kanunla yetki verilmiş Bakanlıklar var altı yedi Bakanlığa bağlıyız. Örneğin balıkçı barınağıyla ilgili bir sorun yaşıyoruz Çevre Bakanlığı duruma el koyuyor. Biz nereye bağlıyız? Böyle bir şey yok. Balıkta da aynı. Madem stoklarda aşırı avlanma var buna devletin müdahale etmesi lazım. Bizi birbirimize düşürmenin hiçbir anlamı yok. Bana göre mantıklı olarak düşünüldüğünde, arkadaşlarımız ne düşünür bilemiyorum ama sonuçta bu insanları temsil ediyorum. Nisan 15 bana göre fazla. Daha şimdiden hamsi tekneleri paydos etti. Bundan sonraki yıllarda hamsicilik mi olacak, sezon Nisan 15'ine kadar gidecek. Tarım Bakanlığına yetki verilmiş dur derse durdurur, devam et derse devam eder. Eğer avcılık varsa devam ettirir eğer avcılık yoksa devam etme der. Yani Nisan 15'ine kadar kural koymanın eğer trolcülere zararı varsa trolcüleri baz al. Gırgırcılara zararı varsa onları baz al" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balık Avı Sezonu Değerlendirmesi - Son Dakika

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