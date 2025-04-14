Balık Avı Sezonu Sona Erdi

Balık avı sezonu 15 Nisan'da sona ererken, Kocaeli'de balıkçılar sezonun son siftahlarını yapıyor. İstavritin kilosu 300 TL'den alıcı bulduğu tezgahlarda, hamsi ise kilosu 300 TL'den satılıyor.

Türkiye genelinde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu bu gece sona erecek. Av yasağıyla birlikte 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ve trol ağları ile avcılık yapılamayacak. Bu tarihler arasında sadece kıyı balıkçılığına izin verilecek. Av yasağının başlamasına saatler kala balık tezgahlarında sezonun son mahsulleri sergileniyor.

Kocaeli'de de istavrit kilosu 300 TL, hamsi ise 350 TL'den alıcı bulurken, levrek ile çipura tanesi 250 TL'den satılıyor. Palamut ise kilosu 250 ile 300 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.

"Balık piyasası borsa gibi durmadan oynuyor"

Balık satıcısı Özhan Gürtay, 15 Nisan'da başlayacak av yasağına dikkat çekerek, "Yaz balıkçılığına geçiyoruz. Büyük balıklar yasaklanacak, küçük olta balıkları devam edecek. Geçen sezona bakarak vatandaşlarımız hamsi fiyatları için 'Ne bu pahalılık?' diyorlar. 350 TL hamsiyi pahalı buluyorlar ama bunun sebebi eskisi gibi hamside bolluk yok. Bir tekne çıkıyor ve bunun mazot masrafları da var. Balık piyasası borsa gibi durmadan oynuyor" dedi.

"Balık fiyatları sezona göre değişiklik gösteriyor"

Fiyatlara değinen Gürtay, " Karadeniz'den gelen hamsi yağlı ve lezzetli olur. İstavritin kilosu 300 TL, hamsinin kilosu 350 TL, levreğin tanesi 250 TL, çipuranın tanesi 250 TL, Norveç somonun kilosu 500 TL, Karadeniz somonu kilosu 300 TL, palamudun kilosu 250 ile 300 TL arasında değişiyor. Norveç palamut tanesi 100 TL, tekir barbun ise 500, 600, 700 TL arasında gün gün fiyatı değişiyor. Balık fiyatları sezona göre değişiklik gösteriyor, şu anda diğer aylara göre yüksek fiyatlar. Sezonda bolluktan dolayı fiyatlar daha düşük oluyor" diye konuştu. - KOCAELİ