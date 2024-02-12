Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe\'de 550 Küçükbaş Hayvan Dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe'de 550 küçükbaş dağıttı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, mevcut Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ve AK Parti Savaştepe Belediye Başkan Adayı Ümmet Şamil Zengin ile birlikte Savaştepeli üreticilere 550 damızlık küçükbaş hayvan dağıttı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kırsalda küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak, çiftçilerin gelir düzeyi artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla üreticilere küçükbaş hayvan desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla Savaştepe ilçesinde düzenlenen dağıtım töreninde 50 üreticiye 10'u dişi, biri erkek olmak üzere toplam 550 baş damızlık küçükbaş hayvan dağıtıldı.
Bakan Yumaklı'dan Balıkesir'e övgü
İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, küçükbaş hayvanlarda verimi artırmaya yönelik proje kapsamında dağıtımların sürdüğünü ifade ederek, "Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Maliyetleri azaltmak için geçmiş yıllara oranla, 6 kat fazla yem bitkisi dağıtılmış ki bu bir rekordur. Aralık ayında, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı başkanlığında il müdürleri toplantısı yaptık. Sayın Bakanımız orada şu cümleyi kullandı; 'Balıkesir'den çok güzel projeler çıkıyor, diğer iller bunu örnek alsınlar.' Bu bizim için gurur verici, bunun baş aktörlerinden biri de Başkanımız Yücel Yılmaz'dır" dedi.
Destekler artarak sürecek
Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın bugüne kadar her alanda Savaştepe'ye destek olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Başkan Şimşek, "Büyükşehir Belediyemizin desteklerinin yeni dönemde de artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. Projenin üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.
Şehrin her köşesine dokunuyoruz
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir olarak sağladıkları desteklerin üretimin sürdürülebilirliği, küçükbaş hayvan sayısının ve verimliliğin artmasına, üreticilerin gelir düzeyinin yükselmesine vesile olduğunu söyledi. Şehrin her köşesine dokunmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Bu şehrin gencini, yaşlısını, kadınını, çocuğunu herkesi düşünüyoruz. Tarımına, sanayisine, turizmine dokunuyoruz. Öyle bir 5 sene geçirdik ki; içinde pandemi var, deprem var. Hamdolsun hiç durmadık" dedi. - BALIKESİR
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