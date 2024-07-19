Balıkesir'de Haziran Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 613 Bin 784'e Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Haziran Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 613 Bin 784'e Ulaştı

Balıkesir\'de Haziran Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 613 Bin 784\'e Ulaştı

TÜİK'in açıklamasına göre, Balıkesir'de haziran ayı sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı 613 bin 784'e yükseldi. Haziran ayında Türkiye genelinde ise 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

19.07.2024 14:57
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Balıkesir'de haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 613 bin 784'e ulaştı. Türkiye'de haziran ayında araç sayısı azalarak 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 613 bin 784 oldu. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'si motosiklet, yüzde 38,1'i otomobil, yüzde 6,7'si kamyonet, yüzde 3,1'i traktör, yüzde 1,2'si kamyon, yüzde 0,4'ü minibüs, yüzde 0,2'si otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Haziran Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 613 Bin 784'e Ulaştı - Son Dakika

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