Ekonomi

Balıkesir'de haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 613 bin 784'e ulaştı. Türkiye'de haziran ayında araç sayısı azalarak 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 613 bin 784 oldu. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'si motosiklet, yüzde 38,1'i otomobil, yüzde 6,7'si kamyonet, yüzde 3,1'i traktör, yüzde 1,2'si kamyon, yüzde 0,4'ü minibüs, yüzde 0,2'si otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - BALIKESİR