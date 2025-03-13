Balıkesir'de Şubat'ta 2.667 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Şubat'ta 2.667 Konut Satıldı

Balıkesir\'de Şubat\'ta 2.667 Konut Satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Şubat'ta yüzde 20,1 artışla 112.818 oldu.

13.03.2025 12:17
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Balıkesir'de Şubat ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 667 konut satıldı. Ocak ayında Türkiye genelinde 112 bin 818 konut satıldı.

Şubat ayında TÜİK verilerine göre Balıkesir'de 2 bin 667 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 73 ile Bayburt ve 70 ile Tunceli olarak gerçekleşti." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Şubat'ta 2.667 Konut Satıldı - Son Dakika

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