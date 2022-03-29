Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizm sezonuna hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizm sezonuna hazırlık toplantısı yapıldı

29.03.2022 18:09
Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizm sezonuna hazırlık toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizm sezonuna hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizm sezonuna hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Güre Mahallesi'ndeki bir termal otelde düzenlenen toplantıda konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sadece yaz aylarında olan turizm hareketliliğini tüm yıla yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgede özellikle ramazan ayından sonra turizmdeki canlılığın başlayacağına işaret eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Belli alanlarda iyi olmaya hatta en iyi olmaya ihtiyacımız var. Arada kaybolmamak için markalarımızın daha belirgin hale getirilmesi, öne çıkarılması gerekiyor ve farklı bakışlara ihtiyaç var. Biz otellerimizle, konaklama tesislerimizle ve restoranlarımızla ilgili çok güzel gelişmeler olduğunu görüyoruz. Ama bu alanlarda turizm sektörünü hizmet sağlayıcısı olarak bu tesislerimizin Balıkesir'de hem sayısının artması ama bundan da öte niteliğinin yükseltilmesi, geliştirilmesi ihtiyacı çok ortada duruyor."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da güvenli bir şehir ortamı sunulması gerektiğine işaret ederek, "Mağduriyetlerin kısıtlı da olsa yaşanabileceği değil, tamamen standardizasyonu, belli her türlü konforlu, şehir olarak standartları vermemiz lazım." dedi.

TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir Bölge Başkanı Ahmet Çelik ise özellikle yurt dışından bölgeye ziyaretçilerin gelmesi için projeler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizm sezonuna hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika


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