Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 60,6 milyar lira artarak 6 trilyon 210,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 8 Nisan ile biten haftada 60 milyar 645 milyon 832 bin lira artarak 6 trilyon 210 milyar 547 milyon 713 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,65 artışla 2 trilyon 523 milyar 322 milyon 847 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,45 yükselerek 3 trilyon 449 milyar 991 milyon 856 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 40 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 215 milyar 615 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 8 Nisan itibarıyla 766 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,53 artarak 764 milyar 639 milyon 211 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,39 artışla 683 milyar 427 milyon 89 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,48 azalışla 340 milyar 748 milyon 111 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 286 milyar 859 milyon 67 bin lirası konut, 10 milyar 91 milyon 78 bin lirası taşıt ve 467 milyar 689 milyon 66 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 8 Nisan ile biten haftada 19 milyar 881 milyon 772 bin lira artarak 5 trilyon 325 milyar 160 milyon 771 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,01 artış kaydetti.