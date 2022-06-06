Bartın OSB 2. tevsii alanı alt yapı ihalesi yapılacak

Bartın OSB 2. tesvii alanı alt yapı ihalesi 30 Haziran 2022'de gerçekleşecek.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile Bartın Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi II. Tevsii alanına ait alt yapı yapım işlerinin 30 Haziran 2022 tarihinde ihale edileceğini açıkladı.

Milletvekili Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşecek olan ihalenin kesinleşmesinin ardından Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ne ait yol, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil alt yapı işlerinin yapımı tamamlanacağını belirtti.

Milletvekili Tunç, "380 KV Trafo Merkezi, Yüksek Enerji Nakil Hattı, Atıksu arıtma, köprü, doğalgaz gibi önemli yatırımlarla geliştirdiğimiz Bartın Organize Sanayi Bölgesinde kapasite kullanımını iki kat artırdık. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat la büyüyen Türkiye ve gelişen Bartın için durmak yok. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN