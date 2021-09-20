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Başkan Erdoğan komiteleri topladı - Son Dakika

Başkan Erdoğan komiteleri topladı

20.09.2021 16:10
Başkan Erdoğan komiteleri topladı, System.String[]

Denizli Ticaret Odası (DTO)'nın birbiriyle ilgili 3'üncü, 13'üncü, 14'üncü, 29'uncu ve 30'uncu Meslek Komiteleriyle ortak bir toplantıda bir araya gelen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, inşaat, müteahhitlik, mimarlık, mühendislik, emlak ve bağlı sektörlerin sorunlarını, üyelerinin beklenti ve...

Denizli Ticaret Odası (DTO)'nın birbiriyle ilgili 3'üncü, 13'üncü, 14'üncü, 29'uncu ve 30'uncu Meslek Komiteleriyle ortak bir toplantıda bir araya gelen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, inşaat, müteahhitlik, mimarlık, mühendislik, emlak ve bağlı sektörlerin sorunlarını, üyelerinin beklenti ve isteklerini ele aldı. Sorunların çözümü için gerekli çalışmayı başlattıklarını açıkladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, odalarının 3'üncü, 13'üncü, 14'üncü, 29'uncu ve 30'uncu Meslek Komitelerinin üyelerinin katılımlarıyla, ortak komiteler toplantısının ilkini gerçekleştirdi. Katılımın yoğun olduğu toplantıda Başkan Erdoğan, üyelerinden gelen istek, beklenti ve sıkıntıları dinledi; notlar aldı. Başkan Erdoğan, sorunlarının yakından takipçisi olduğunu ve çözümü için çalışma yürüttüklerini, kendilerine iletilen sorunlar üzerine ilgili merciler ve yetkililer ile görüştüklerini, TOBB başta olmak üzere ilgili kurumlar ve bakanlıklarla da yazıştıklarını anlattı. Erdoğan, "Sorunları bekletmeden ve büyümeden çözme tarzımız, bizim avantajımız. Sorunları biriktirmiyor ve bize yansır yansımaz ele alıyor, çözüm arıyoruz. İlgili yerlere iletiyor, gerekirse yazıyor ve çözümünü istiyoruz. Komitelerimizin başkanlarıyla her an iletişim halindeyiz Üye ziyaretlerinden edindiğiniz izlenimler ile bilgiler, anında bize de yansıtılıyor. Bizler de sıkça ziyaretlerde bulunuyor ve notlar alıyoruz. Daha sonra, bu ziyaretlerde bizlere iletilenler ile düşüncelerimizi istişare edip üyelerimizin beklentilerini karşılama yönünde adımlar atıyoruz" dedi.

İspanya ve Almanya'daki fuarlar için hazırlık yapıyoruz

Başkan Erdoğan, konuşmasında, önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekleri bazı projelerden de bahsederek, "Sizlerle rutin görüşme ve değerlendirmelerimizin yanında, bugün daha farklı bir ortamda müşterek bir toplantıda biraraya gelelim istedim. Konut inşaatları, emlak müşavirleri ile yapı kooperatifleri, apartman ve site yöneticiliği hizmetleri, inşaat ekipmanları ile malzemeleri, mimar ve mühendisler ile iklimlendirme sistemleri, inşaat taahhüt işleri, müteahhitlik hazır beton ve yapı denetim gibi çok sayıda meslek grubu, iş kolu ve sektör ile üyelerimizin binlercesini temsil ediyorsunuz. Şehrimizin ekonomisinde önemli bir yer teşkil etmektesiniz. Üyelerimizden Kasım ayında gerçekleştirilecek Barselona Building Construmat 2021 Uluslararası Yapı ve İç Mimari İhtisas Fuarı için İspanya'ya iş gezisi düzenlenmesi teklifi geldi. İlgili personele gerekli talimatı verdim; hazırlıkları yapılıyor. Sizleri, bu kez prosedürle de uğraştırmamak için Barselona'ya KOSGEB desteği ile değil odamızın desteği ve imkanlarıyla göndereceğiz. Ayrıca, Nisan 2022'de Almanya'da Denizli İnşaat ve Dekorasyon Günleri düzenleyecek, böylelikle KOBİ'lerimizi ihracata teşvik edeceğiz. Müteahhitlerimiz tamamlanmış projelerini sergileyip ikili görüşmelerde bulunacaklar. Aynı organizasyona dekorasyoncularımız da yeni ürünleriyle katılacaklar ve Avrupa pazarına açılacaklar" diye konuştu.

Yeni yatırımlardan D&D Office İş Merkezi'ni yerinde inceledi

Başkan Erdoğan, Pasvak Aşevi'nin hemen yanında yer alan D&D Office İş Merkezi ile ilgili olarak, "Sayın Demirayak'ın sektöründe çığır açacak türden Mehmet Akif Mahallesi'ndeki yeni yatırımını yerinde görelim istedik ve kendisini ofisinde ziyaret ettik. 87 ofis, 1'i VIP 2 spor salonu, 2 toplantı salonu ve kafeteryası ile hem bölgesine hem de şehrimize yeni ve farklı bir hareketlilik getirecek bu önemli yatırım, kentimizdeki ilklerden biri olarak göz kamaştırıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Başkan Erdoğan komiteleri topladı
Başkan Erdoğan komiteleri topladı
Başkan Erdoğan komiteleri topladı
Başkan Erdoğan komiteleri topladı
Başkan Erdoğan komiteleri topladı
Başkan Erdoğan komiteleri topladı

Ticaret, Denizli, İnşaat, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Erdoğan komiteleri topladı - Son Dakika Ekonomi


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