Başkan Erol: "Jeotermal ısıtma için 2 bin 500 aboneye ihtiyacımız var" - Son Dakika
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Başkan Erol: "Jeotermal ısıtma için 2 bin 500 aboneye ihtiyacımız var"

11.06.2022 14:15
Başkan Erol: "Jeotermal ısıtma için 2 bin 500 aboneye ihtiyacımız var"

Aydın'ın Buharkent ilçesinde kentin jeotermalle ısıtma çalışmalarında yeni detaylar ortaya çıktı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde kentin jeotermalle ısıtma çalışmalarında yeni detaylar ortaya çıktı. Başkanı Mehmet Erol, geçtiğimiz içerisinde, kentin jeotermal enerji ile ısıtılması için başlattığı projeyi kent meydanında düzenlediği toplantı ile vatandaşlara anlatarak destek almasının ardından ilk etapta 500 başvuru gelince planda değişikliğe giderek projeyi kredi ile tamamlama kararı aldı. Başkan Erol: "Jeotermal ısıtma için 2 bin 500 aboneye ihtiyacımız var. Halkımızın yükünü hafifletmek için iller bankasından kredi kullanacağız" dedi.

Belediye meydanında projenin son durumu ile ilgili bilgi veren Başkan Erol, 2 bin 500 aboneye ihtiyaç duyduklarını ifade ederek: "Isıtma için başvuran kişilerin sayısı 500 civarındadır. Bizim jeotermal ısıtmaya başlayabilmek için ön koşulumuz 2 bin kişinin başvuruda bulunmasıydı. Ankara'daki görüşmelerimiz neticesinde İller Bankasından kredi talebimiz olacaktır. Alacağımız kredi ile evinizin önüne kadar jeotermal ısıtma gelecektir ve bunun neticesinde uygun kolaylıklar yaparak evinize jeotermal ısıtma gelebilmesi mümkün olacaktır. Çalışmanın bu sene için yetişmesi mümkün olmayacaktır. 2023'te inşallah uygun fiyatlara ısınmaya başlayacağız" dedi.

"Doğru olan enerjiyi halkımızın hizmetine sunacağız"

Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olan Türkiye'de jeotermal kaynaklar bakımından Türkiye birincisi olan Aydın'ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını ifade eden Başkan Erol: "Buharkent'imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak kaynak olan jeotermalle buluşturacağız. Bunun için öncelikle halkımıza gidiyoruz ve onların görüşlerini de alarak ortak akılla projelerimizi birere birer hayata geçiriyoruz. Bu sebeple ki Buharkent'in ve jeotermal enerjinin geleceği için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Jeotermali bir zenginlik ve bir değer olarak gördüğümüz için halkımızın faydasında kullanmak istiyoruz. Jeotermal yasası gereği bu imkanlardan yararlanamamaktaydık. Jeotermal Kaynak sahiplerinin desteği ile büyükşehir yasasına rağmen biz bu imkana sahip olmak için belediye bünyemizde Buharjet A.Ş.'yi kurduk ve çalışmalara başladık. Son dönemdeki enerji fiyatlarına baktığımızda bizler şu anki enerji olan doğalgaza oranla dört kat tasarruf sağlayacak temiz enerji jeotermal ile başta ilçe merkezimiz olmak üzere tüm çevre mahallelerimizi ısıtacağız. Sadece bununla kalmayıp Organize sanayi bölgesi başta olmak üzere üretim yapan işyerlerimizde de bu ucuz enerjiyi kullandıracağız. Doğru olan enerjiyi halkımızın hizmetine sunacağız. Bu Aydın'a örnek olacaktır. Türkiye genelinde 20'den fazla yerde jeotermal ısıtma yapılıyor. Bunun örnekleri çok ama biz Aydın'da ilk olacağız. Sera bölgesinden işyerlerine ve konutlara kadar jeotermal kaynağı şehir merkezine sokmadan kapalı devre sistem yöntemiyle, sıfır emisyon, atık olmadan, çevreci, temiz bir enerjiyle halkımız çevreye zarar veren diğer enerji kaynaklarına göre üç-dört kat daha ucuza ısınmış olacak" dedi. - AYDIN

Başkan Erol: Jeotermal ısıtma için 2 bin 500 aboneye ihtiyacımız var
Başkan Erol: Jeotermal ısıtma için 2 bin 500 aboneye ihtiyacımız var
Başkan Erol: Jeotermal ısıtma için 2 bin 500 aboneye ihtiyacımız var

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Kaynak: İHA

Buharkent, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Erol: 'Jeotermal ısıtma için 2 bin 500 aboneye ihtiyacımız var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Erol: "Jeotermal ısıtma için 2 bin 500 aboneye ihtiyacımız var" - Son Dakika
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