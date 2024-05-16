Başkent EDAŞ, Bartın'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ, Bartın'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Bartın\'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı için 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini gerçekleştirdi. Bartın'da binlerce kilometrelik hat uzunluğunda ve yüzlerce trafoya hizmet veren Başkent EDAŞ, aydınlatma armatürlerinin bakımını yaparak daha aydınlık bir Bartın için çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca yeni kablo döşeme ve trafo montajı gibi yatırımlar da tamamlandı. Başkent EDAŞ, müşteri odaklı yaklaşımıyla 7/24 hizmet sunmaya devam ediyor.

16.05.2024 12:01
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Başkent EDAŞ, Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Bartın'da yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Başkent EDAŞ, Bartın'da hizmet verdiği bin 522 trafo ve 7 bin 451 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Bartın için Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus'ta 930 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 7 trafo ve 20 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 228 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Bartın'da hizmet verdiği 149 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 12 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 391 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 6 elektrik panosu ile 5 trafo montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2024 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0 (312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Başkent EDAŞ'ın Bartın'da bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ, Bartın'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika

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