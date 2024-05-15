Başkent EDAŞ, Çankırı'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ, Çankırı'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Çankırı\'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Çankırı'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Şirket, Çankırı'da hizmet verdiği trafo ve hatların bakımını gerçekleştirirken, aydınlatma armatürlerinin bakımını da tamamladı. Ayrıca yeni kablo döşeme ve aydınlatma armatürü montajı gibi çalışmalar da yapıldı. Başkent EDAŞ, müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmet sunmaya devam ediyor.

15.05.2024 12:02
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Başkent EDAŞ, Çankırı'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Çankırı'da yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Şirket, Çankırı'da hizmet verdiği 2 bin 54 trafo ve 10 bin 17 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, daha aydınlık bir Çankırı için ilçe ve köylerde bulunan 1998 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 8 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 377 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Çankırı'da hizmet verdiği 145 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 10 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 276 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2024 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin, Çankırı'da bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ, Çankırı'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika

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