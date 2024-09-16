Batarya Teknolojileri Zirvesi 2024 - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Batarya Teknolojileri Zirvesi 2024

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile PİLDER tarafından düzenlenecek zirve, 25-26 Eylül'de Gebze'de.

16.09.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında???? Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) tarafından??? ikincisi düzenlenecek olan Batarya Teknolojileri Zirvesi 2024, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, zirvede ???????pil ve batarya teknolojileri alanında yurt içi ve yurt dışından 32 uzman konuşmacı, yaklaşık 750 katılımcıyla bir araya gelecek. 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte, pil ekosisteminin her aşaması, ham madde süreçlerinden hücre üretim tekniklerine, sıra dışı pil uygulamalarından sürdürülebilir atık stratejilerine kadar birçok konu ele alınacak.

Yenilikçi fikirleri paylaşmak, son teknolojik gelişmeleri ve uluslararası perspektifleri Türkiye'ye taşımak amacıyla gerçekleştirilen Batarya Teknolojileri Zirvesi, Türkiye dahil 12 ülkeden gelen katılımcılarıyla iki gün boyunca enerji gündemini masaya yatıracak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de zirvenin "Stratejik Partnerliği"ni üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PİLDER Başkanı Kadem Usta, zirvede "enerjide oyun değiştiren" olarak nitelenen depolama teknolojilerinin Türkiye'ye azami faydayı sağlayacak gerçekçi bir bakış açısıyla ve tüm hatlarıyla konuşulmasını hedeflediklerini belirtti.

Usta, zirvenin Türkiye'de batarya ekosisteminin en sağlıklı biçimde oluşmasına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını aktararak, "Batarya teknolojileri, dünyadaki sürdürülebilir enerji geçişinin kritik bir parçası haline geldi. Pil ve batarya endüstrisi, son derece dinamik bir sektör olarak hızla büyüyor. Ülkemizdeki artan talebin yanı sıra G7 ülkelerinin 2030'a kadar ulaşmayı hedeflediği 1500 GW'lık yeni küresel enerji depolama hedefi de sektörümüz için önemli bir fırsat sunuyor. Bu alanda küresel pazarda daha etkin bir konuma gelerek ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayabiliriz, bu yüzden de batarya ve pil teknolojilerinde üretim üssü olma vizyonuyla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kadem Usta, 2022'de 573 milyon doların üzerinde olan lityum-iyon pil ve batarya ithalatının, 2023'te önemli bir artışla 1,06 milyar dolara yükseldiğini anımsattı.

"Ülkemizin 2030'a kadar 80 GWh üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz"

Türkiye'deki batarya üretim ekosisteminde önemli gelişmeler gözlemlediklerini kaydeden Usta, "2 hücre üretim tesisi halihazırda aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Yatırım aşamasında olan gigawatt saat üzeri kapasiteli 4 yeni tesisiyle bu sayı daha da artacak. Ülkemizin 2030'a kadar 80 GWh üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, EPDK'nın Depolamalı Enerji üretim lisansları ve elektrikli araç üretimleriyle birlikte, Türkiye'nin lityum-iyon pil ve batarya talebinin 2030'a kadar 10 milyar doları aşmasını beklediklerini ifade ederek, bu potansiyelin, Türkiye'de hücre ve batarya üretim tesislerinin ve kapasitelerinin artmasını zorunlu kıldığının altını çizdi.

Kadem Usta, "Türkiye, 2022'de 10,5 milyon dolay olan pil ihracatını 2023'te 39,7 milyon dolara çıkararak dört kat artırdı. Şu anda faal durumda çalışan yaklaşık 100 tesiste lityum-iyon batarya üretimi yapılıyor. Ülkemizin lityum-iyon pil potansiyelini değerlendirirken tüm bu verileri göz önünde bulundurmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Toplam 8 oturumun ve 2 panelin gerçekleştirileceği 2. Batarya Teknolojileri Zirvesi ile bir yandan bu alandaki küresel gelişmeleri ve perspektifleri Türkiye'ye taşırken bir yandan da Türkiye'nin büyük potansiyelini uluslararası arenada duyurmayı hedeflediklerinin bilgisini veren Usta, yenilenebilir enerji sektörünü büyütecek olan batarya teknolojilerinin, dünyada üzerinde en çok yatırım ve AR-GE yapılan alanlar arasında yer aldığını ifade etti.

Usta, şunları paylaştı:

"Dünya genelinde batarya üretim kapasitesi halihazırda 2,6 TWh seviyesinde bulunuyor. Ancak, 2030'a gelindiğinde bu rakamın büyük bir sıçrama yaparak 3,5 katına, yani 9 TWh'a ulaşması bekleniyor. Ülkemiz için de geçerli olan bu talep artışı bu alandaki ihtiyacın yerli üretimle karşılanması gerekliliğini ortaya koyuyor."

Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Enerji, Eylül, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batarya Teknolojileri Zirvesi 2024 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:28 Özgür Özel’in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti Özgür Özel'in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:47 Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 19:07:45. #1.12#
SON DAKİKA: Batarya Teknolojileri Zirvesi 2024 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement